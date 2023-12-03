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Dünya Taylor Swift dünya gündemine oturdu: Kabe'nin üzerinde konser tartışması
Dünya

Taylor Swift dünya gündemine oturdu: Kabe'nin üzerinde konser tartışması

Yeniakit Publisher
2023-12-03 23:15:00 -

ABD'li şarkıcı Taylor Swift verdiği konserde yaptığı koreografide Kabe benzeri bir yapıya çıkması büyük tartışmaya neden oldu.

Amerika ve dünyaca tanınan Taylor Swift'in son konseri gündeme oturdu. Yapılan koreografide sahnede bir ritüel benzeri bir tören gerçekleştirildi. Şarkıcı Swift sahne şovunda Kabe'ye benzer bir alanın üzerine çıkıp şarkı söyledi.

Konser alanındaki ışıkların açılmasıyla Kabe benzeri yapının üzerinde mumlar yanıyor ışıklar sönünce mumlar sönüyor. Swift'in yaptığı bu koreografi özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

 
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Yorumlar

Türkiyem

K.hpeler boş durmuyod

Mustafa

Allah belanızı versin
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