Taylor Swift dünya gündemine oturdu: Kabe'nin üzerinde konser tartışması

Amerika ve dünyaca tanınan Taylor Swift'in son konseri gündeme oturdu. Yapılan koreografide sahnede bir ritüel benzeri bir tören gerçekleştirildi. Şarkıcı Swift sahne şovunda Kabe'ye benzer bir alanın üzerine çıkıp şarkı söyledi.

Konser alanındaki ışıkların açılmasıyla Kabe benzeri yapının üzerinde mumlar yanıyor ışıklar sönünce mumlar sönüyor. Swift'in yaptığı bu koreografi özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.



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