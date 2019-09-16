Tayland'daki seller 33 can aldı

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland'ın kuzeydoğusunda son üç haftadır süren sağanaklar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi. Tayland basınında yer alan haberlere göre, 29 Ağustos'tan bu yana etkili olan aşırı yağışlar, kuzeydoğudaki 4 eyalette çok sayıda yerleşim alanını su altında bıraktı. Sellerde 33 kişi hayatını kaybetti, selin etkili olduğu eyaletlerde toplam 23 bin kişi tahliye edildi. Sağanaklar ve akabinde oluşan seller, ülke genelinde 400 bine yakın ev ile 3 bin kilometrekarelik yeşil alana zarar verdi.

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