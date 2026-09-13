ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

Aarons açıklamasında, "Pişmanım; disiplin kurulunun bunun dürüstçe yapılmış bir hata olduğunu dikkate alacağını umuyorum. Bu, güçlü ancak kimi zaman dengesiz işleyen bu teknolojiye bel bağlayan tüm uzmanlar için bir ders niteliğindedir" dedi. Yapay zeka sistemlerinde "halüsinasyon" kavramı, modelin kendinden emin bir üslupla sunduğu ancak gerçeği yansıtmayan veya tümüyle hayal ürünü olan yanıtları tanımlıyor. OpenAI şirketinin 2025 tarihli raporuna göre yapay zekanın hata yapma sıklığı yüzde 33 ile yüzde 48 seviyesine kadar ulaşıyor.