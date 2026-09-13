ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu
Yapay zekaya aşırı güvenen avukatın skandal hatası adalet sistemini ayağa kaldırdı. ABD'nin New Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi, ChatGPT kullanarak hazırladığı temyiz başvurusunda uydurma bilgilere ve sahte hukuki dayanaklara yer veren avukat Stephen Aarons hakkında tarihi bir karara imza attı. İncelemeden dilekçeye koyduğu hayal ürünü ifadeleri imzlayıp mahkemeye sunduğunu itiraf eden avukat, disiplin kurulunun gazabına uğradı.