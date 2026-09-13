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ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

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ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

Yapay zekaya aşırı güvenen avukatın skandal hatası adalet sistemini ayağa kaldırdı. ABD'nin New Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi, ChatGPT kullanarak hazırladığı temyiz başvurusunda uydurma bilgilere ve sahte hukuki dayanaklara yer veren avukat Stephen Aarons hakkında tarihi bir karara imza attı. İncelemeden dilekçeye koyduğu hayal ürünü ifadeleri imzlayıp mahkemeye sunduğunu itiraf eden avukat, disiplin kurulunun gazabına uğradı.

#1
Foto - ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

ABD'de bir cinayet davasının temyiz dilekçesini ChatGPT yardımıyla hazırlayan avukat, sahte tanık beyanları ve çarpıtılmış içtihatlar sunduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

#2
Foto - ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi, ChatGPT kullanarak hazırladığı temyiz başvurusunda uydurma bilgilere yer veren avukat Stephen Aarons'a para cezası kesti.

#3
Foto - ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

Mahkeme kararında, yapay zekanın ürettiği sahte ifadelerin resmi başvuruya dahil edildiği kaydedildi. Bir cinayet davasının temyiz sürecini üstlenen Aarons, ceza davasına ilişkin dilekçeyi hazırlarken ChatGPT kullandığını kabul etti. Resmi başvuru evrakında tamamen hayal ürünü tanık ifadelerinin yanı sıra gerçek tanıklara ve yargı içtihatlarına dair çarpıtılmış bilgilerin yer aldığı anlaşıldı. Mahkemenin yayımladığı kararda, "Avukat, yapay zekanın yardımıyla hazırlanan temyiz dilekçesindeki fiili iddiaları ve hukuki dayanakları imzalamadan ve mahkemeye sunmadan önce doğrulamadığını itiraf etmiştir." denildi. Mahkemeye saygısızlıktan suçlu görülen Aarons, New Mexico Barosu Müşteri Koruma Fonu'na 5 bin dolar ödemeye mahkum edildi.

#4
Foto - ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

Sanığa yeni bir avukat atanırken, süren soruşturma tamamlanana kadar Aarons'ın eyalet yüksek mahkemesinde savunma yapması yasaklandı. Reuters ajansına konuşan Aarons, duruşma sürecini özetlemek amacıyla yapay zekaya başvurduğunu ve bu sistemlerin olguları tamamen uydurabileceğini kestiremediğini savundu.

#5
Foto - ChatGPT kullanarak savunma yapan avukata ceza! Mahkemeye uydurma tanık ifadesi sundu

Aarons açıklamasında, "Pişmanım; disiplin kurulunun bunun dürüstçe yapılmış bir hata olduğunu dikkate alacağını umuyorum. Bu, güçlü ancak kimi zaman dengesiz işleyen bu teknolojiye bel bağlayan tüm uzmanlar için bir ders niteliğindedir" dedi. Yapay zeka sistemlerinde "halüsinasyon" kavramı, modelin kendinden emin bir üslupla sunduğu ancak gerçeği yansıtmayan veya tümüyle hayal ürünü olan yanıtları tanımlıyor. OpenAI şirketinin 2025 tarihli raporuna göre yapay zekanın hata yapma sıklığı yüzde 33 ile yüzde 48 seviyesine kadar ulaşıyor.

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