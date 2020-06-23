Tayland'da kabine, "işkence ve zorla kaybetme" karşıtı yasa tasarısını onayladı

BANGKOK (AA) - Tayland'da kabine, işkence ve kişilerin zorla ortadan kaybedilmesinin önlenmesine ilişkin yasa tasarılarını onayladı.

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ratchada Thanadirek, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabul edilen yasa tasarılarının ülkedeki birçok "işkence ve zorla kaybetme" iddialarına yanıt niteliğinde olduğunu belirtti.

Yaptıkları nedeniyle herhangi bir ceza almadıkları gerekçesiyle bazı hükümet yetkilileri hakkında zaman zaman Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunulduğunu söyleyen Ratchada, işkence ve zorla kaybetmelere ilişkin mevcut yasalarda ceza ve tazminatı içeren bir kural olmadığını dile getirdi ve "Bu yasanın yürürlüğe girmesi, sorunlar için bir çözüm olacak." dedi.

Kaybolmalara ilişkin yasa tasarısının, aile üyelerinin kayıp akrabalar adına dava açmasına izin vereceğini söyleyen Ratchada, her iki yasa kapsamındaki cezaların 1 ila 10 yıl hapis cezası ve 20 bin ila 200 bin Tayland Bahtı (yaklaşık 650 ila 6 bin 500 dolar) para cezası olduğunu bildirdi.



Ratchada, tasarıların yasalaşması halinde Tayland'ın, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi ile Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi onaylama taahhüdünü yerini getirmiş olacağını ifade etti.

Tasarılar, yasal inceleme için Danıştaya gönderilecek ve daha sonra Parlamentoya sunulacak.

İnsan hakları aktivistleri tarafından bu tür bir yasaya olan talep, birçok sosyal ve siyasi aktivistin kaçırılmasının ardından son yıllarda ivme kazandı.













