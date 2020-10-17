  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor
Aktüel

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:24:59 -
Tayland'da hükümet karşıtı protestolar yasağa rağmen devam ediyor

ANKARA (AA) - Tayland'da anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir protestolar düzenleyen hükümet karşıtları, toplu gösterileri yasaklayan olağanüstü hal kararına rağmen, dördüncü gününde eylemlerini sürdürdü.

Protestocular bugün de başkent Bangkok'un farklı bölgelerinde toplanarak hükümetin istifası için sloganlar attı, ordunun siyaset üzerindeki vesayeti ve monarşinin statüsüne ilişkin reform çağrılarını yineledi.

Protestocuların öğleden sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla kentteki üç hızlı tren istasyonunda toplanmasının ardından tren seferleri durduruldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda gençlerin öncülük ettiği protestocu grupların, istasyonların içinde bağlantı köprülerinde ve istasyon dışındaki kavşaklarda öbekler oluşturduğu görüldü.

Dün Bangkok merkezindeki Ratchaprasong Kavşağı'nda akşam saatlerinde toplanan binlerce eylemci, gösteri düzenlemişti. Polis ekipleri, uyarılara rağmen gösteriyi sonlandırmayan protestocuları dağıtmak için tazyikli su sıkmış, göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede protestoculardan bazıları gözaltına alınmıştı.

Başbakan Prayut, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son iki aydır yapılan protestoların devam etmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı.

- Tayland'da ükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine, geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

19 Eylül'de başkent Bangkok'ta 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, başkent Bangkok'ta olağanüstü hal ilan ederek, 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere devam etmeyi planlıyor.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme
Ekonomi

Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme

Gayri resmi olarak Türk mallarının karşı ülke içerisinde boykot kampanyası yürüten Suudi Arabistan’a Türkiye'den ilk misilleme Ticaret Bakan..
S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!
Dünya

S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!

Türkiye ile ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Doğrulanması halinde, S-400 sistemlerinin test edilmesini şiddetle k..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay