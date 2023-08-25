Tayland devinden Türkiye kararı! Tarih verdiler, 'geliyoruz' diyerek duyurdular
Tayland’ın önemli ulusal hava yolu şirketi Thai Airways International Public Company Limited, İstanbul uçuşlarına başlama kararı aldı.
Tayland’ın bayrak taşıyıcı ulusal hava yolu şirketi Thai Airways International Public Company Limited (THAI), İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayacağı tarihi açıkladı.
Thai Airways Bankok-İstanbul uçuşlarına 1 Aralık'ta başlıyor
Şirket, 1 Aralık 2023’te Bankok ile İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirket sayısını 100’e ulaştırma hedeflerinin altını çizerek, THAI’nin İGA İstanbul Havalimanı’nda ağırlanan 94. hava yolu şirketi olduğunu belirtti.
Turizm Ajansı