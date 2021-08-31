Taylan Antalyalı dibe vurdu

Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da ilk 11'in değişmez ismi olurken yeni sezonda ise hayal kırıklığından öteye geçemedi.

Sezon öncesi kampına sakatlığı nedeniyle geç katılan 26 yaşındaki futbolcu önceki seneye mumla arıyor.

Son olarak Kasımpaşa maçında mide sorunu yaşayan Cicaldau'nun yerine oyuna giren milli futbolcu oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu oldu.

Fatih Terim'in Gedson Fernandes tarzı orta saha ısrarındaki temel sebeplerden birinin Taylan'ın antrenman ve maç performansı olduğu da gelen haberler arasında.