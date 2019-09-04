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Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman İBB'de hangi göreve atandı?

23 Haziran yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, İBB’de yeni atama daha yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Tayfun Kahraman atandı. Tayfun Kahraman’ın Gezi olaylarını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala ile telefon görüşmeleri ortaya çıkmış ve bu görüşmeler iddianamede yer almıştı. Peki Tayfun Kahraman kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Tayfun Kahraman biyografisi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:52
Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman İBB'de hangi göreve atandı?

23 Haziran yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, İBB’de yeni atama daha yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman atandı. 2014 – 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışman olarak çalışmalara destek veren Tayfun Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı. Peki Tayfun Kahraman kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Tayfun Kahraman biyografisi.

Ekrem İmamoğlu tarafından Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine atanan Tayfun Kahraman’ın Gezi olaylarını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala ile telefon görüşmeleri gezi olayları davasında delil olarak dosyaya konulmuştu.

İBB’de Gezici istilası

Tayfun Kahraman kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, şehir plancısı unvanı ile mezun olan Kahraman, 2006 – 2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda Sekreter Üye görevinde bulundu. Tayfun Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 – 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kent Planlama Programında başladığı yüksek lisansını 2010 yılında, Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında 2017 yılında tamamladı. 2014 – 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışman olarak çalışmalara destek veren Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı. Kahraman, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:52
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