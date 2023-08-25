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Medya Tayfun Erdoğan: Acun Ilıcalı’ya kırgınım dedi! Emrah’ın oğlunun son sözleri herkesi şaşırttı.
Medya

Tayfun Erdoğan: Acun Ilıcalı’ya kırgınım dedi! Emrah’ın oğlunun son sözleri herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:01:00 -
Tayfun Erdoğan: Acun Ilıcalı’ya kırgınım dedi! Emrah’ın oğlunun son sözleri herkesi şaşırttı.

Şarkıcı Emrah'ın küs olduğu ve görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Eda İrap ile dünyaevine girmişti. Tayfun Erdoğan, düğünüyle ilgili konuştu. Babasının kendisini aramadığını söyleyen Tayfun Erdoğan, şoke eden bir Acun Ilıcalı itirafında bulundu.

Şarkıcı Emrah'ın küs olduğu ve görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Eda İrap ile dünyaevine girmişti. Tayfun Erdoğan, düğünüyle ilgili konuştu. Babasının kendisini aramadığını söyleyen Tayfun Erdoğan, şoke eden bir Acun Ilıcalı itirafında bulundu.

Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın uzun zamandır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ile Eda İrap, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu.

Evlenirken babası tarafından yalnız bırakılan Tayfun Erdoğan, düğününe dair, "Nuri abi 'Maddi, manevi neye ihtiyacın olursa yanındayım' dedi, zaten şahidim oldu. Bir de Tuğba Ekinci tebrik etti, hiç tanışmıyoruz kendisiyle ama beni mutlu etti, onure etti" dedi.

Erdoğan, "Babam gelmedi, aramadı. Ailevi konularda babam çok nettir, beni sevdiğini, benimsediğini çok iyi biliyorum, hissediyorum. Onun dışında zaten kimseyle aram yok, uzağım medyadan." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Survior'da yarışan Tayfun Erdoğan sözlerine şöyle tamamladı:
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"Acun abiyi çok bekledim ama gelmedi. Acun abiye düğün davetiyemi yolladım, gelmedi, aramadı. Ben de emeği büyük gelmesini isterdim.

Survivor'a beni çağırdığında beklentisi benden büyüktü, sanırım beklentisini karşılayamadım, hayal kırıklığına uğrattım, belki de bu nedenle gelmedi."

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