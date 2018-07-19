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Tavuk suyu nasıl saklanmalıdır?

Tavuk suyu bütün tavuk ya da parçalara ayrılmış kemikli tavuk parçalarının düdüklü tencere ya da büyük bir tencerede su ile tavuğun iyice pişirilmesi ile elde edilir.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:16
Tavuk suyu nasıl saklanmalıdır?

Tavuk suyu buzdolabında hava almayacak şekilde ağzı kapalı olarak tencerede 2 - 3 gün bozulmadan saklanabilir. Ayrıca derin dondurucuda uygun saklama koşullarında 4 ay kadar saklanabilir.

Bunun için yapılması gereken hazırladığımız tavuk suyunu soğuduktan sonra buz kalıplarında dondurmak ya da buna uygun olarak marketlerde satılan buz poşetlerinde dondurarak saklamaktır.

Özellikle bu şekilde saklamak kullanım açısından çok uygundur. Yemeklere katmak için kullanacağınız kadarını çıkarıp kullanmak oldukça pratiktir.

Hazır olarak satılan tavuk sularının ise belli bir raf ömrü vardır ve dayanıklı olması için içerisinde katkı malzemeleri mevcuttur. Yine de kullanmak isteniyorsa fazla uzun süre bekletmeden tüketilmesi gerekir.

Yapımı oldukça kolay olan tavuk suyunu doğal olarak hazırlamamız yemeklerimize hem fayda hem lezzet sağladığı gibi sağlığımız için de çok yararlıdır. Özellikle küçük çocuklar için doğal olan tavuk suyunu tercih etmeliyiz.


 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 22:16
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