Tavuk eti hiç bu kadar lezzetli olmamıştı diyeceksiniz! Tavuk göğsü tarifi: Şimdi de iki evden birinde yapılıyor!

Türkiye'nin ünlü restoran zincirlerinde satılan Tavuk göğsü ile ilgili Türkiye'de yoğun talep var! Şimdilerde herkesin gözdesi olurken Türkiye genelinde evde her 2 evden birinde yapılıyor...

Tavuk göğsü kıvamını evde yakalayın. İpeksi dokusuyla asla topaklanmayan, tam ölçülü yalancı tavuk göğsü tarifi burada. Gerekli malzemeler ve püf noktalarıyla adım adım hazırlanışını hemen keşfedin.

Tavuk Göğsü Tatlısının Malzemeleri!

125 gram tereyağı (yaklaşık 4-5 yemek kaşığı)

1 su bardağı un

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 parça damla sakızı

Bolca Tarçın

İsteğe bağlı badem veya Antep fıstığı.

Tavuk Göğsü Tatlısı Nasıl Yapılır?

Derin bir tencerede tereyağını yakmadan eritin. Yağ köpürdüğünde unu ilave edin.

Unu, kısık ateşte sürekli karıştırarak kokusu çıkana ve rengi çok hafif dönene kadar (yaklaşık 4-5 dakika) kavurun. Unun o çiğ kokusunun gitmesi lezzet için şarttır.

Kavrulan una soğuk sütü yavaş yavaş eklerken bir elinizle de çırpma teliyle hızlıca karıştırın. Bu aşamada hızlı olmak topaklanmayı önler.

Karışım pürüzsüz hale gelince şekeri ve damla sakızını ekleyin.

Orta ateşte, muhallebi koyulaşıp üzeri göz göz olana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağı kapatın ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Tencereyi ocaktan aldıktan sonra mikserle en az 5-7 dakika boyunca yüksek devirde çırpın. Bu işlem tatlının o klasik, sakız gibi uzayan kıvamını almasını sağlar.

Kullanacağınız borcamı veya cam kabı soğuk suyla ıslatıp fazla suyunu süzün (Tatlının yapışmaması için).

Hazırladığınız tatlıyı kaba dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.

Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda, ardından buzdolabında en az 3-4 saat (mümkünse bir gece) dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine bolca tarçın eleyin ve dilimleyerek servis yapın.

Evde Tavuk Göğsü Yapmanın Püf Noktalar

1. Unu Kavurma Süresi: Unu az kavurursanız tatlınızda un kokusu ve tadı baskın olur. Çok kavurursanız rengi koyu olur. İdeal olan; unun kokusunun "kavrulmuş fındık" gibi kokmaya başladığı andır. Rengi beyazdan kreme dönmelidir.

2. Mikserle Havalandırma: Yalancı tavuk göğsünü normal muhallebiden ayıran özellik, "lastik gibi" diye tabir edilen o esnek yapısıdır. Bunu sağlamanın tek yolu, piştikten sonra mikserle uzun süre çırparak içine hava hapsetmek ve gluten yapısını güçlendirmektir.

3. Kabı Islatma Tekniği: Tatlının kalıptan pürüzsüz çıkması veya dilimlenirken tabana yapışmaması için borcamı mutlaka soğuk suyla çalkalayın. Islak zemin, tatlının kaymasını sağlar.

4. Dinlenme Sabrı: Bu tatlı sıcakken çok akışkandır. Gerçek kıvamını buzdolabında soğudukça alır. Erken dilimlerseniz yayılır, sabırlı olun.

Tavuk Göğsü Tatlısının Yanına Ne Gider?

Tavuk göğsü, yumuşak dokusu ve sütlü hafif tadıyla damakta sade bir iz bırakır. Bu sadeliği kırmak veya taçlandırmak için yanına eklenecek lezzetlerin doku veya sıcaklık kontrastı yaratması harika olur. İşte bu klasik lezzeti bir şölene dönüştürecek eşlikçiler:

Türk Kahvesi: Tatlının sütlü yumuşaklığı ile kahvenin telveli ve acımsı tadı mükemmel bir zıtlık oluşturur.

Dondurma: Özellikle yaz aylarında, tatlının yanına bir top sade veya karadutlu dondurma ferahlatıcı bir etki yapar.

Orman Meyveleri: Çilek, frambuaz veya böğürtlen gibi asidik meyveler, tatlının şekerini dengeler ve tabağa renk katar.