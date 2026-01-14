  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deneyince farkını göreceksiniz! Koltuklara dökülen çay ve kahve lekesini gidermenin yolu Emekli istismarcılarını iyi görün! SGK borç liginde CHP şampiyonluğu Trump'ın sözleri kan dondurdu! ABD'de tartışma konusu oldu! Sıcaklıklar aniden düşecek! İşte soğuktan tir tir titreyecek illerimiz Yeni dönem başladı başlayacak: Fofana transferini Galatasaray'ın gayreti belirleyecek Üst düzey bir yetkili: Google'nin 2026 hedefini duyurdu! Yapay zekaya daha da kolay erişebilecekler Bu kararı herkesi şoke etti: Galatasaray Davide Frattesi defterini kapattı Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...

Doğanın sunduğu şifa kaynakları tercih ediliyor. Bu bitkiler arasında adı sıkça biri olan andız otudur. Peki, andız otu neye iyi gelir, ne işe yarar andız otunun faydaları nelerdir? Kış aylarının vazgeçilmezi vücudumuz için tam bir şifa deposu görevi görüyor... Andız pekmezi tüketin . Andız bağışıklığı güçlendirme etkisi olacak

#1
Foto - Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...

İbn-i Sina’nın da kitabında yer verdiği andız otu, geleneksel tıpta kullanılıyor. Solunum yolları üzerindeki etkileri olan bu bitki, akciğer sağlığını olumlu etkiliyor.

#2
Foto - Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...

Doğada herhangi bir ekim yapılmadan kendiliğinden yetişen ve yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan andız otu, özellikle geleneksel tıpta sıklıkla tercih ediliyor. Andız otu özellikle köklerinde barındırdığı inülin ve uçucu yağlar sayesinde güçlü bir mikrop öldürücü ve balgam söktürücü olarak kabul edilir. Geleneksel tıpta akciğer rahatsızlıklarından sindirim problemlerine kadar geniş bir yelpazede tedaviye yardımcı bitki olarak kullanılır.

#3
Foto - Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...

Andız Otu Nedir? Andız otu, çiçekli bir bitki türü olup genellikle dağlık ve taşlık bölgelerde yetişir. Sarımsı çiçekleri ve yoğun aromatik kokusuyla tanınan bu bitki, özellikle kök kısmındaki bileşenler sayesinde sağlık açısından eşsiz faydalar sunar. Geleneksel Anadolu tıbbında sıkça kullanılan andız otu, bugün modern dünyada da birçok hastalığa karşı destekleyici bir çözüm olarak tercih ediliyor. Andız Otunun Faydaları Doğal beslenme, sağlıklı yaşam trendleri, alternatif tıp uygulamaları gibi konularla birlikte pek çok geleneksel besin ve tarım ürünü de yeniden keşfedilmeye başlandı. Bu ürünlerin başında andız pekmezi geliyor. Andız ağacının özünden elde edilen bu pekmez, tam bir doğal enerji deposu ve sağlık kaynağı olarak biliniyor. Andız pekmezinin faydaları, ne işe yaradığı ve nasıl kullanılabileceği konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için yazımızı okumaya devam edin. Andız Otu Nasıl Kullanılır? Andız otunun en yaygın kullanım şekli kurutulmuş köklerinden çay demlenmesidir. Sert kök yapısına sahip olduğu için kaynar suda bekletmek yerine suyla birlikte bir süre kaynatılması daha etkili sonuç verir. Ayrıca kökler toz haline getirilerek bal veya pekmezle karıştırılıp macun kıvamında da tüketilir.

#4
Foto - Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...

Andız Pekmezi Nedir? Andız ağacının özünden elde edilen ve yoğun kıvamı nedeniyle pekmez olarak adlandırılan andız pekmezi, Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biridir. Andız ağacı, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça yetişir. Andız pekmezi üretimi, ağacın gövdesinin kesilerek içindeki özün toplanması ve kaynatılması ile yapılır. Yüksek bir şeker oranına sahip olan andız pekmezi, doğal bir enerji kaynağıdır ve sağlık için yararlıdır. Andız Pekmezi Faydaları! Doğal enerji kaynağı: Andız pekmezi, yüksek şeker içeriği sayesinde doğal bir enerji kaynağıdır. Yoğun çalışma temposu olan kişiler, sporcular ve çocuklar için özellikle önerilir. Antioksidan etkisi: Andız pekmezi, antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Antioksidanlar, vücudun zararlı maddelere karşı savunmasını arttırır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bağışıklık sistemini güçlendirir: Andız pekmezi, içerdiği mineral ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruyucu bir etki yapar. Sindirim sistemi sağlığı: Andız pekmezi, sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir. Özellikle kabızlık sorunu olan kişilerin tüketmesi önerilir. Zihinsel performansı arttırır: Andız pekmezi, içeriğindeki B vitamini sayesinde zihinsel performansı arttırır. Yoğun çalışma temposu olan kişilerin tüketmesi önerilir.

#5
Foto - Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...

Andız pekmezi, diğer pekmezler gibi tatlı ve doğal bir şifa kaynağıdır. Andız ağacının özünden elde edilen bu pekmez, Anadolu mutfağında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Andız pekmezi, içerdiği yüksek vitamin ve mineral miktarı nedeniyle sağlık için faydalıdır. İşte andız pekmezinin faydaları ve daha fazlası: Bağışıklık Sistemini Güçlendirir! Andız pekmezi, yüksek oranda C vitamini içerir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Yorgunluğu Giderir! Andız pekmezi, yüksek oranda demir içerir. Bu nedenle, anemi gibi demir eksikliği ile ilgili sorunlarla mücadele etmeye yardımcı olur ve yorgunluğu giderir. Sindirim Sistemini Düzenler! Andız pekmezi, mide asidini düzenler ve sindirim sistemi sağlığını iyileştirir. Ayrıca, kabızlık gibi sindirim sorunlarına da yardımcı olur. Kan Şekerini Düzenler! Andız pekmezi, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan doğal bir tatlandırıcıdır. Bu nedenle, diyabet hastaları için de uygun bir besindir. Kolesterolü Düşürür! Andız pekmezi, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. Göz Sağlığını Korur! Andız pekmezi, göz sağlığını koruyan beta-karoten içerir. Bu nedenle, gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kemikleri Güçlendirir! Andız pekmezi, kemikleri güçlendiren kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu nedenle, osteoporoz gibi kemik hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

#6
Foto - Yarar olacak: Andız pekmezi tam bir şifa deposu doğada yetişiyor! Akciğerleri temizleyen bitki öyle bir şey ki...

Andız Pekmezi Nasıl Kullanılır? Andız pekmezi, kahvaltıda ekmeğe sürülerek tüketilebileceği gibi, tatlılarda da kullanılabilir. Andız pekmeziyle yapılan tatlılar arasında, tahinli andız pekmezi helvası, andız pekmezli kek, andız pekmezli kurabiye gibi çeşitler bulunur. Ayrıca, andız pekmezi sıcak suyla karıştırılarak içilebilir. Bu şekilde tüketildiğinde, özellikle soğuk kış günlerinde vücudu ısıtıcı etkisi vardır. Andız pekmezi ayrıca, birçok yemek tarifinde tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Özellikle et yemeklerinde kullanıldığında, yemeğe özel bir tat verir. Ancak, andız pekmezi tüketirken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle, aşırı tüketilmemesi gerekir. Günlük alınması gereken miktarın, 1-2 tatlı kaşığı olduğu belirtilir. Ayrıca, şeker oranı yüksek olduğu için, şeker hastalarının tüketiminde dikkatli olmaları gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın
Gündem

Bu ihanetin dönüşü olmasın! İçimizdeki Siyonistlerden sadece biri’ Türk pasaportu taşıyan Siyonisti Türkiye’ye sokmayın

İsrail sokaklarında boy gösteren ve isminin Türkü Avcı olduğu öğrenilen bir TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı, siyonistlerin borazanlığını ..
Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!

ABD Başkanı Donald Trump, Ford fabrikası ziyaret etti. Trump, 'pedofil koruyucusu' diye kendisine bağıran işçiye küfretti.
Adliye'de silahlı saldırı
Gündem

Adliye'de silahlı saldırı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir kadın hakime silahlı saldırı düzenlendi. kadın hakimi vuran ise bir savcı.

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23