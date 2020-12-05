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Ekonomi Tavuk dışkısına buluyorlar! Vatandaşlara uyarı: Böyle ise almayın
Ekonomi

Tavuk dışkısına buluyorlar! Vatandaşlara uyarı: Böyle ise almayın

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, çiftlik yumurtalarının köy yumurtası adı altında tüketiciye yedirildiğini belirtti. Bayazıt, vatandaşları kaşesiz yumurta almamaları için uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:22:00 -
Tavuk dışkısına buluyorlar! Vatandaşlara uyarı: Böyle ise almayın

Vatandaşların daha sağlıklı ve doğal olduğu gerekçesi ile köy yumurtasına ilgi göstermesinden sonra bazı pazarlarda çiftlik yumurtalarının köy yumurtası adı altında satışa sunulduğu ortaya çıktı. Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, bazı satıcıların çiftlik yumurtasını, köy yumurtası gibi sattığını söyledi.

"Tavuk dışkısı ve samana buluyorlar"

Köy ve semt pazarlarında köy yumurtası adı altında kaşesiz yumurta satıldığını belirlediklerini bildiren Bayazıt, "Hepsinin kaşesiz olduğunu tespit ettik. Hepsi aynı renk, aynı gramajlarda. Köy yumurtası aynı renkte, aynı boyutta olmaz. Yumurtanın üzerinde köy yumurtası da olsa, gezen üreticisi de olsa numara olmak zorunda. 1 tane de olsa bin tane de olsa miktar fark etmez kaşe olmak zorunda. Bu kaşe yumurtanın hangi kümese ait olduğunu, hangi kümesten çıktığını, ne şekilde üretildiğini belirtiyor. Pazarlarda satılan hiçbir yumurta organik ya da köy yumurtası değildir. Kafes yumurtalarını alıp leğenin içinde tavuk dışkısı ve samana bulandırıp köy yumurtası adı altında satıyorlar. Bunu da organik ürünmüş gibi satıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kaşesiz yumurta almayın"

Vatandaşları kaşesiz yumurta almamaları konusunda ikaz eden Bayazıt, "Vatandaşlarımız kaşesiz yumurta almasın. Yumurta bozuk çıktığında bir muhatap bulamazlar ama kaşeli yumurta aldıklarında hesap soracakları bir adres bulabilirler. Kaşesiz yumurtanın satışı yasak. Ağır cezaları var. Vatandaşlarımız bu şekilde hem sağlıklarından olmaz hem de kandırılmaz" dedi.

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