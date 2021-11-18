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Kadın - Aile Tavuk dartılı keşkek tarifi, nasıl yapılır? Kolay tavuk dartılı keşkek tarifi
Kadın - Aile

Tavuk dartılı keşkek tarifi, nasıl yapılır? Kolay tavuk dartılı keşkek tarifi

Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Orta Anadolu yemeği olan keşkek, genellikle düğün ve bayramlarda yapılır.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:03:00 - 2021-11-18 22:14:43
Tavuk dartılı keşkek tarifi, nasıl yapılır? Kolay tavuk dartılı keşkek tarifi

Tavuk dartılı keşkek nasıl yapılır?

Malzemeler

  • Aşurelik buğday
  • Tavuk
  • Tereyağı
  • Kırmızıbiber
  • Karabiber
  • Tuz

Yapılışı

Keşkek kılçıklı sivri beyaz (döğme-dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday-/aşurelik) buğdaydan yapılır. Keşkek yapılmadan bir gün önce buğday akşamdan yıkanarak ıslanır ve biraz kabarması sağlanır. Ertesi gün ise, hazırlanan tavuk iyice yumuşayıncaya yaklaşık 1,5 saat kadar suda haşlanır. Tavuk haşlandıktan sonra bir kepçeyle tencereden alınır. Diğer tarafta akşamdan hazırlanan buğday tavuk suyuna atılır, 1-2 kez tahta bir kaşıkla çevrilerek ocakta kaynatılır. Suyu az ise üzerini 1 parmak örtecek kadar su ilave edilir ve yeterince tuz konur. Ilınmış olan tavuk kemiklerinden ayıklanır, ince ince didiklenir ve küçük parçalar halinde, kaynatılan buğdayın içine katılır. Kaynatılan malzeme tahta kaşıkla ezilerek buğdayla etin birbirine yedirilmesi sağlanır. Koyulaştığı zaman servis tabağına alınır. Diğer tarafta bir tavanın içinde tereyağı kavrulur. İçine hazırlanan dartı, kırmızı ve kara biber konur. Hazırlanan keşkeğin içine üzerine dökülerek sıcak servis yapılır.

 

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