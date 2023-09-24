Tavuk çorbası: Üstüne 2 tutam serpin! (Günlük) 24 saat etkili çözüm! İşte bunları yapın kazanın

Bazı tarifler, yüzlerce yıldır doğal şifa kaynağı olarak kendisine sofralarımızda yer bulurken aynı zamanda tüm vücudunuzu yenileyebilme gücüne sahiptir. Örneğin; tavuk suyu çorbası hem protein hem vitamin desteği sunar, aynı zamanda içine ekleyeceğiniz bir baharat bu etkiyi çok daha yüksek bir noktaya taşıyabilir.

Tavuk suyu, özellikle antioksidan etkisi ile tüm vücudunuzdaki zararlı etkenleri ortadan kaldırabilir. Fakat zerdeçalın faydalarıyla birleşen bu etki çok daha üst bir düzeye çıkarak kronik ağrılardan, halsizliğe birçok soruna fayda olabilir. Bu nedenle düzenli olarak zerdeçallı tavuk çorbası tüketmek birçok anlamda sağlığınıza faydalı etkiler sunabilir. İşte o faydalardan bazıları;

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREBİLİR

Zerdeçal, tavuk suyu çorbasına eklendiğinde güçlü bir anti-inflamatuar etki göstererek birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkana dönüşebilir. Her ikisinin faydasını da en iyi şekilde alabileceğiniz bu karışım sayesinde etkili bir iyileşme sürecine adım atabilirsiniz. Bağışıklık hücrelerinin işlevini artırabilen bu tarif, enfeksiyonlarla da savaşmanızı sağlayabilir.

KOLAJEN DESTEĞİ SUNARAK YAŞLANMAYA KARŞI ETKİLİDİR

Tavuk suyunun aynı zamanda kemiğiyle birlikte pişirilmesi; tip II kolajen alımınızı da artırabilir. Bu sayede en kaliteli kolajen kaynaklarından birine erişerek eklemlerinize, cildinize faydalı içerikleri bir arada tüketebilirsiniz. İçeriğindeki glukozamin, kondroitin ve hyaluronik asit gibi vücudu yenileme gücüne sahip bileşikler sayesinde yaşlanmayla mücadele etmeyi de mümkün kılar.

BAĞIRSAK FLORASINI DÜZENLEYEBİLİR

Bağırsak destekleyici bileşiklere de sahip olan bu çorba, aynı zamanda sindirim sistemini de iyileştirebilir. Bağırsak florasını dengeleyecek bir yapıya sahip olması sayesinde içten dışa doğru tüm vücudu yenileyebilir. Böylece kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarıyla da daha az karşılaşmanızı sağlar.

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SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI ETKİLİ

Soğuk algınlığına karşı da en etkili ilaçlardan biri olan tavuk çorbası; zerdeçalla bir araya geldiğinde etkili bir antioksidan desteği sunar. Grip semptomlarını hafifletebilecek bir etki sunan bu tarif, halsizliği, boğaz ağrısını ve burun tıkanıklığın hafifletmeye yardımcı olabilir.

ROMATİZMAL AĞRILARA KARŞI ETKİLİDİR

İltihabı azaltabilen zerdeçallı tavuk çorbası; aynı zamanda artrit ağrılarını da büyük oranda azaltabilir. Ayrıca kolajen desteği sağlayan bu çorba, eklemlerinizi de güçlendirerek romatizmal hastalıklarda destekleyici bir etki sunabilir.

BİLİŞSEL SAĞLIĞI DESTEKLER

Zerdeçalın bilişsel işlev üzerindeki etkisi önemli bir destekçilerden biridir. sabah'a göre: Zerdeçal, beyindeki hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Alzheimer, parkinson gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunarken aynı zamanda tavuk çorbasının da antioksidan etkisinin faydalarını görmenizi sağlar.

Zerdeçallı Tavuk Çorbası Tarifi:

1 kg tavuk göğüs eti

2 litre su

1 adet doğranmış soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Tavuk göğüs etini, suyu, soğanı, sarımsağı, zerdeçalı, karabiberi ve tuzu bir tencereye alın.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30-45 dakika pişirin.

Tavuk piştikten sonra eti küçük parçalara ayırın ve çorbaya ekleyin.

Daha besleyici hale getirmek için havuç, kereviz, patates, pırasa gibi sebzeleri de bu çorbaya ekleyebilirsiniz.

Çorbada kemik suyu kullanmak; aynı zamanda tip II kolajen alımınızı da artıracaktır.