Tavşanlı’da spor güvenlik toplantısı

Ada Stadı’nda 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 Spor karşılaşmasıyla ilgili güvenlik önlemlerinin belirlenmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Tavşanlı Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Yüksel Kara başkanlığında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun doğrultusunda Perşembe günü saat 16.30’ da TKİ Tavşanlı Linyitsporun Ada stadyumunda Isparta 32 spor takımı ile yapacağı Ziraat Türkiye kupası 1.tur eleme futbol müsabakasında alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aka, Emniyet Müdürü Turgay Temel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mükremin Doğan, İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

Linyitspor Kulüp Başkanı Akın Şirin, Gençlikspor Kulüp Başkanı Hasan ordu, Akıncılarspor Kulüp Başkanı Murat Gül’de toplantıda yer aldı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulüp Başkanı Akın Şirin toplantı sonrası gazetecilere şu açıklamalarda bulundu, " Kaymakamımız Başkanlığında İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Isparta 32 Spor takımı seyircisi ile birlikte misafirimiz olacak, bunun kararı alındı. Ben bütün Tavşanlılı hemşehrilerimizi bu maça bekliyorum. İyi bir takım kurduk, Isparta’da iyi bir takım. Çok iyi iki takımın maçını en iyi şekilde izlettirmek tüm amacımız. Ölçülü şekilde ama sürekli olarak takımı destekleyen taraftar beklentimiz var. İnşallah hayırlısı olur" dedi.