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Yerel Tavşanlar dağda değil araçta!
Yerel

Tavşanlar dağda değil araçta!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 14:32:00 -
Tavşanlar dağda değil araçta!

Edirne'de araçta nakil belgesiz 100 tavşan bulundu. Araç sürücüsüne 9 bin 211 lira ceza uygulandı.

Edirne'de araçta nakil belgesiz 100 tavşan bulundu. Araç sürücüsüne 9 bin 211 lira ceza uygulandı.

Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ilçedeki devriye sırasında M.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada nakil belgesiz taşınan 100 tavşan tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince M.A'ya 9 bin 211 lira ceza uygulandı.

Tavşanlar yabani olmadığı için veteriner sağlık raporu düzenlenerek geçici sevk belgesi ile taşınması uygun görüldü.
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M.A'nın yetiştirme ve hobi amaçlı aldığını söylediği tavşanları Kırklareli'nin Kavaklı beldesine götürdüğü belirtildi.

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