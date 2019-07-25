TAV Havalimanlarından 61.3 milyon euro net kâr

TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 345 milyon euro ciro ve 61.3 milyon euro net kâr açıkladı. Şirketin küresel ayak izi 28 ülkede 90 havalimanına ulaştı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Atatürk Havalimanı’nın işletme süremizin bitiminden önce kapanmasından dolayı uğradığımız kâr kaybının tazmini için DHMİ ile görüşmelerimiz sürüyor” açıklamasında bulundu. Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda 2019’un ilk yarısında toplam cirolarının yüzde 9 artışla 345 milyon euroya ulaştığını ifade eden Şener, şunları dile getirdi: “Portföyümüzde yer alan yedi ülkedeki 14 terminal işletmemizin operasyonel ve finansal performansı yükselmeye devam ediyor. Sadece terminal işletmeleri olarak baktığımızda, 2019’un ilk yarısında ciroda yüzde 10, FAVÖK’te yüzde 14 artış kaydettik.”