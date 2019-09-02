Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesinde meydana gelen makilik yangınında 15 dekar çalılık alan yandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesinde meydana gelen makilik yangınında 15 dekar çalılık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Tanasa mevkiinde meydana gelen yangında, 15 dekar makilik çalılık alan yandı. 112 ihbar hattına gelen yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalılık ve çöplük alanına havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yangın alanında soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.