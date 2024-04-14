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Gündem Tatilin son gününde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi!
Gündem

Tatilin son gününde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 19:55:00 - 2024-04-14 20:00:19

9 günlük Ramazan bayramı tatilinin son gününde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahında olan Kırıkkale'de, tatil dönüşü trafiği oluştu.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de araç trafiğinin yoğun olduğu karayolu dron ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu artarken, Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri, yoğunluğun fazla olduğu olduğu bazı noktalarda yoğun mesai harcıyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
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