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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kurban Bayramı tatiline çıkan ve dönüşü son güne bırakmayan tatilcilerin yolculuğu erken başladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:54
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kurban Bayramıtatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayıp, trafikte çile çekmek istemeyen tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesindeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri'den itibaren TEM'de uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yoğunluk haritasında ise Silivri girişinden itibaren bazı bölgelerdeki yoğunluğun kırmızı olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:54
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