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Gündem Tatilciler dönüşe erken geçti! Kocaeli TEM Otoyolu'nda yoğun trafik
Gündem

Tatilciler dönüşe erken geçti! Kocaeli TEM Otoyolu'nda yoğun trafik

Yeniakit Publisher
2024-06-20 18:44:00 - 2024-06-20 18:49:36

Kurban bayramı için 9 günlük resmi tatilin bitmesine 4 gün kala dönüş yolunda beklenmedik yoğunluk yaşanıyor.

Tatilden erken dönenler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Yol denetimleri sürüyor!

Mesaisini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma komutanlığı ekipleri 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmasının önüne geçiyor.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi, havadan görüntülendi. Görüntülerde araç sayısının fazla olduğu ancak trafiğin akıcı ilerlediği görüldü.


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