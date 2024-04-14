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Yaşam Tatilciler dönüş yolunda! Trafikteki yoğunluk böyle görüntülendi
Yaşam

Tatilciler dönüş yolunda! Trafikteki yoğunluk böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-14 18:39:00 - 2024-04-14 18:40:00

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatilcilerin dönüş yaptığı Anadolu Otoyolu Bolu ve Düzce kesimi İstanbul istikametinde, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilin son gününde otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşuyor.

Trafik kazaları ulaşımı aksatıyor

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda ise hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Bu arada otoyol ve kara yolunun İstanbul istikametinde, gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlar hariç kamyon ve tırların geçişlerine izin verilmiyor.
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Öte yandan otoyolun Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında, trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde zaman zaman yoğunluk artıyor. D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım normal seyrediyor.

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