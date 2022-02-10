  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tatbikat, gerçek operasyona dönüştü! Zamanla yarıştılar
Dünya

Tatbikat, gerçek operasyona dönüştü! Zamanla yarıştılar

ABD’nin Missouri eyaletinde buzun çatlamasıyla göle düşerek donma tehlikesi yaşayan gençleri bölgede tatbikat yapan itfaiye ekibi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 19:08:00 - 2022-02-10 19:14:22

ABD’nin Missouri eyaletinde tatbikat yapan itfaiye ekibi, buz tutan göle düşen 2 gencin yardımına koşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ABD’nin Missouri eyaletinde 2 genç, donan Creve Coeur Gölü’nün üzerinde koştuğu sırada buz çatladı. Göle düşerek donma tehlikesi yaşayan gençlerin imdadına ise bölgede tatbikat yapan itfaiye ekibi yetişti. İtfaiye ekibi, 300 metre ileride suya düşen gençleri fark ederek kurtarma operasyonu başlattı.

Kurtarma anı havadan görüntülendi

Ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaşan ekip, dakikalar içinde gençleri kurtarmayı başardı. O anlar havadan saniye saniye kaydedildi.

Tatbikatta görevli Steve Rinehart, "Eğitim modundan kurtarma moduna geçtik" dedi.

"Hiçbir şeye tutunamıyorlardı"

İtfaiyeci ve sağlık görevlisi David Herman ise, “Çok zamanımız yoktu. Oraya vardığımızda zaten tutunma kabiliyetlerini yitiriyorlardı, hiçbir şeye tutunamıyorlardı" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay