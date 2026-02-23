Tatamiye adanan 47 yıllık ömür! Eski şampiyon Osman Şişko milli formayla Balkan yolcusu!

  • İSTANBUL
Spor

Giriş Tarihi:
Karate sporuna sporcu ve antrenör olarak yıllarca emek veren eski Türkiye Şampiyonu Osman Şişko, 47 yaşında azmin ve disiplinin en güzel örneğini sergileyerek yeniden milli takıma seçildi. Manisa’da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda, 45-54 yaş arası -85 kilo kumite kategorisinde tatamiye çıkan Şişko, sergilediği üstün performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Karateye yıllarını veren eski bir Türkiye Şampiyonu olan Osman Şişko, 47 yaşında yeniden büyük bir gurur yaşayacak. Uzun yıllar hem sporcu hem de antrenör olarak tatamiye emek veren Şişko, veteranlar kategorisinde elde ettiği başarıların ardından milli formayı giymeye hak kazandı.

12-15 Şubat tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen Türkiye Büyükler-Veteranlar Karate Şampiyonası’nda Veteranlar 45-54 yaş -85 kilogram Kumite kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Şişko, bu başarısıyla uluslararası arenada ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 27 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde düzenlenecek. Şişko, şampiyonada Veteranlar kategorisinde hem Kata hem de Kumite branşlarında mücadele edecek.

Osman Şişko, hedefinin Balkan Şampiyonası’nda da derece elde ederek hem şehrini hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederken, 47 yaşında gelen bu milli daveti azmin, disiplinin ve spora duyulan tutkunun en anlamlı göstergesi olarak değerlendiriyor.

