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Ekonomi Tat Gıda’ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü
Ekonomi

Tat Gıda’ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü

Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir: - "Tat Gıda olarak en büyük çevre problemlerinden biri olan atıkların ve tek kullanımlık plastiklerin yönetimiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:41:35 -
Tat Gıda’ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü

İSTANBUL (AA) - Tat Gıda, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde “Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci” projesiyle ödüle layık görüldü.

Tat Gıda açıklamasına göre, gıda sektöründe 50 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren firma Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’ne layık görüldü.

Firma, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Büyük Ölçekli İşletme sınıfında “Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci” projesiyle ödüllendirildi.

Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmek amacıyla hayata geçen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir, "Tat Gıda olarak bizler 50 yılı aşkın bir süredir üretim süreçlerimizin başından sonuna kadar kaliteyi, hijyeni ve çevre duyarlılığını esas alarak çalışıyoruz. Bu duyarlılıklar çerçevesinde iklim değişikliğinin etkilerini çok daha sert bir şekilde hissediyoruz. İklim değişikliğinin altında, atık yönetiminin de doğamız için ne derece önemli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hızlı tüketimin bir sonucu olan atıklar doğal yaşama da zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Aldemir, "Biz de Tat Gıda olarak en büyük çevre problemlerinden biri olan atıkların ve tek kullanımlık plastiklerin yönetimiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bu ödülün kazanılmasında emeği geçen ve projede yer alan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum, ödül alan diğer şirketleri de tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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