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Dünya Tasması onların elinde! Biden'a çağrı yaptılar: Enes Kanter'i koru!
Dünya

Tasması onların elinde! Biden'a çağrı yaptılar: Enes Kanter'i koru!

ABD uşağı Enes Kanter'in sadık hizmetleri sonuç verdi!.. ABD medyası, Başkan Joe Biden'a seslenerek, firari FETÖ'cü Enes Kanter'in korunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 12:46:00 -
Tasması onların elinde! Biden'a çağrı yaptılar: Enes Kanter'i koru!

ABD'de yayın yapan haftalık dergi Washington Examiner'da "Biden, Enes Kanter'i Erdoğan'ın şerrinden korumalı" başlıklı bir haber yayımlandı.

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter için, "Kanter, Türk kökenine rağmen ABD vatandaşı ve yasal olarak vatandaşlığa geçmek için gereken saygıyı ve ciddiyeti gösterdi. Bu nedenle, ABD hükümetinin tam korumasını hak ediyor" denilen yazıda, "Eğer Türkiye'nin basketbolcu Enes Kanter'e 500 bin dolar ödül koyduğu doğruysa, ABD Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamalı" ifadeleri kullanıldı.

İsveç'teki Kur'an-ı kerim yakma eylemin ardından Türkiye'nin İsveç'e NATO kapısını kapatmasına da değinilen haberde, "Erdoğan, dünya meselelerinde habis bir kanser. Diplomatik olarak, İsveç'in NATO'ya katılmasını engelliyor. Askeri olarak Suriye'de kanlı saldırılar düzenliyor" denildi.

Washington Examiner'dan Tom Rogan imzalı bir başka haberinde ise, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini savundu.

"Türkiye ve Macaristan NATO'dan çıkarılmalı" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Macaristan'ın ABD ve NATO müttefiklerinin beklentiyi karşılayamayacakları artık aşikar. Her iki ülke de ittifaktan uzaklaştırılmalıdır."

Kaynak: Haber7

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