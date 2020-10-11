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Ekonomi Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı
Ekonomi

Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı

Kamu bankaları öncülüğündeki düşük maliyetli kredi desteğiyle taşıt kredi bakiyesi geçen yılın sonuna göre 10,8 milyar lira artarak 32 milyar lira oldu - Taşıt kredilerindeki artış, haziran ve temmuzda aylık 2,3 milyar ve 3,5 milyar düzeyinde gerçekleşirken, 2 aylık dönemde taşıt kredilerindeki artış 6 milyar liraya yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:33:50 -
Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve bankacılık sektörünün katkı sağladığı avantajlı vade ve faiz imkanlarının etkisiyle taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya yaklaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerden olan otomotiv; istihdam, ihracat, yan sanayi, yedek parça gibi farklı kanallar üzerinden ekonominin önemli alanlarından birini oluşturuyor.

Yılın ilk 3 ayında sırasıyla 27 bin 273, 47 bin 122 ve 50 bin otomobil ve hafif ticari araç satılırken, salgının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında araç satışları 26 bin 457 ve 32 bin 235 adetlere kadar geriledi.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve sektörün de destek verdiği düşük maliyetli kredi imkanları, yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de taşıt kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün taşıt kredi bakiyesi ve satışları rekor kırdı.


- Taşıt kredisi artışı 3. çeyrekte 6,6 milyar lira


Geçen yılın sonunda 21,2 milyar lira olan taşıt kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 1,8 milyar lira artışla 23 milyar liraya yükseldi. Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda taşıt kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 23 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 23,2 milyar liraya yükseldi.

Kamu bankalarının haziran ayında taşıt kredi faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmesi, otomotiv sektöründe de canlanmayı beraberinde getirdi. Haziran ayıyla birlikte taşıt kredilerinde güçlü büyüme görüldü. Taşıt kredilerindeki artış, haziran ve temmuzda aylık 2,3 milyar ve 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredi faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle taşıt kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos ve eylül aylarında taşıt kredilerindeki artış sırasıyla 1,6 milyar ve 1,5 milyar lira oldu.

Yılın 9 aylık döneminde taşıt kredi bakiyesinde 10,8 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Taşıt kredi bakiyesi, eylül sonu itibarıyla 32 milyar liraya ulaştı.

Taşıt kredi bakiyesi, ikinci çeyrekte 2,4 milyar lira ve 3. çeyrekte 6,6 milyar liralık artış gösterdi.


- Geçen yılki satışlar 9 ayda geçildi


Kamu bankaları öncülüğündeki ucuz kredi imkanları otomobil ve hafif ticari araç satışlarına da yansıdı. Gerileyen faiz oranlarının etkisiyle haziranda araç satışları 70 bin 288 adede ulaştı. Temmuzda da otomobil ve hafif ticari araç satışı, 87 bin 401 adetle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı satışı olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında konut kredi faizlerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle araç satışları 61 bin 533 adede geriledi. Geçen ay tekrar yükselen otomobil ve hafif ticari araç satışı, 90 bin 619 adetle tarihin en yüksek eylül verisi oldu.

Böylece bu yılın 9 aylık dönemindeki 493 bin 621 adetlik satış, geçen yılın tamamındaki satışları geride bıraktı. 2019'da toplam 479 bin 60 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

Aylar itibarıyla taşıt kredi bakiyesi (milyon TL) ile otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

Dönem

Taşıt kedi bakiyesi

Otomobil ve hafif ticari araç satışı

Aralık 2019

21.186

90.500

Ocak 2020

21.585

27.273

Şubat 2020

22.309

47.122

Mart 2020

23.000

50.008

Nisan 2020

22.787

26.457

Mayıs 2020

23.153

32.235

Haziran 2020

25.420

70.973

Temmuz 2020

28.882

87.401

Ağustos 2020

30.483

61.533

Eylül 2020

32.000

90.619



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