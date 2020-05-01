Taşınabilir ventilatör üretimi başlıyor
Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da faaliyet yürüten şirketler, Corona virüsüyle (Covid-19) mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.
Bu şirketlerden ELAA Teknoloji, virüs kapan hastalar için taşınabilir mekanik solunum cihazı (ventilatör) geliştiriyor. Bu ventilatörün prototip testlerine başlandı. Testlerin tamamlanmasını takiben ürünün Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu’na gönderilmesi ardından seri üretime geçilmesi planlanıyor. ELAA Teknoloji’nin üzerinde çalıştığı mekanik solunum cihazının şehir hastanelerinin kullanımına sunulması ve tüm dünyaya ihraç edilmesi hedefleniyor.