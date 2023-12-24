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Aktüel Tasarruflu ve israftan uzak anlayışla çalışıyoruz
Aktüel

Tasarruflu ve israftan uzak anlayışla çalışıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-12-24 15:38:00 -
Tasarruflu ve israftan uzak anlayışla çalışıyoruz

Samsun’un güzide ilçelerinden, eko turizm alanları ile Türkiye’nin gözde merkezlerinden biri Vezirköprü şehirleşme, kültürleşme, sanayileşme, tarımsal kalkınma ve eğitim alanında yükselmeye devam ediyor.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Vezirler şehri Vezirköprü gündemine dair açıklamalarda bulunan Başkan İbrahim Sadık Edis, ilçeye kazandırdıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

İsraftan kaçınıyoruz

Vezirköprü Belediyesi olarak 130’dan fazla mahalle ve toplamda 330’dan fazla yerleşim alanına hizmet götürdüklerini belirten Başkan Edis, “halka götürdüğümüz hizmetlerde tasarruflu ve israftan uzak bir anlayışla çalışıyoruz” dedi.

Klasik hizmetlerden çok daha fazlasını yaptık

Yerel seçimlerde kendilerine verilen emaneti belediye ekibiyle birlikte hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Edis şöyle konuştu “Klasik hizmetleri yerine getirmenin yanı sıra ekonomi, kültür- sanat, eğitim, sağlık vb. alanlarda da sorumluluklar alarak, sosyal bir belediyecilik anlayışı ortaya koyabilmenin çabası ve gayreti ile çalışmalarımızla onlarca projeyi ilçemize kazandırdık. İlçemizde yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Karma OSB ve Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’yi, Turizmi kaldırmak adına Vezirsuyu Kır Evleri (Tatil Köyü)’nü, Vezirsuyu İzcilik Karavan ve Kamp Alanını, yaşlıların rahat ve kaliteli bir hayat sürmeleri için Huzurevini, Eski köy kültürlerinin yok olmaması için Mahalle Kültür Evleri’ni hizmete sunduk. Öğretmenevi, Belediye Hizmet Binası, Ticaret ve Ofis Merkezi, Bilim Merkezi, Nalbantlı Geçmişe Yolculuk Kültür Evleri, Köprübaşı Sosyal Tesisleri, Bebek Kütüphanesi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sebze ve Meyve Depoları, Cadde Işıklandırma Çalışmaları, Park ve Bahçe Yapım Çalışmaları, Beton Yol ve Parke Çalışmaları, Dere Islah Çalışmaları, Sıfır Atık Deposu’nu Vezirköprü’ye kazandırdık.”
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