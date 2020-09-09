Tasarımın Oscar'ından Vestel'e 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Vestel, Red Dot Design Awards 2020'de 3 ürünüyle ödüle layık görülerek, tüm kategorilerde Türkiye’den en fazla ödül alan marka oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 50 ülkeden yaklaşık 7 bin tasarımın değerlendirildiği Red Dot Design Awards’un 2020 yılı kazananları açıklandı. Tasarım dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen uluslararası prestijli ödül organizasyonu Red Dot kapsamında Vestel Beyaz Eşya, 3 tasarım ödülü alarak ülkeye en fazla ödül getiren marka oldu.



Vestel’in evinde yoğurt, sirke, turşu gibi sağlıklı gıdalar yapmak isteyen bireylere bu olanağı sunan, vakum bölmesiyle gıda israfını önleyen ve 19 farklı kullanım şekliyle kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan Maya Buzdolabı ile Duo Ankastre Fırın ve T30 çamaşır kurutma makineleri; dünyanın en büyük markalarının katıldığı ve en iyilerin belirlendiği tasarım organizasyonunda rakiplerini geride bıraktı.



