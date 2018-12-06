Tasarı Senato'da! Kaşıkçı cinayetinden Selman sorumlu tutulacak

ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğundan "yüksek derecede emin" olunduğu belirtildi.

Tasarıda, Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine vurgu yapılırken, "Bu durum, bu iğrenç işi yürütme planının başında Veliaht Prens'in olduğunu gösterir." ifadesi kullanıldı.

"ABD net bir açıklama yapmalı"

Senatör Graham, tasarıyı duyuran yazılı açıklamasında, ABD'de oturum izni bulunan Kaşıkçı'nın 3 çocuğunun da Amerikan vatandaşı olduğuna dikkati çekerek, "ABD'nin vahşi Kaşıkçı cinayeti hakkında net bir açıklama yapmasının, ulusal güvenlik çıkarları için hayati önem taşıdığına inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Tasarıya imza atan senatörlerden Rubio ise aynı açıklamada, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini bildiğine yönelik hiç bir şüpheye yer olmadığını, aksine buna göz yumduğunu ve yöneterek katıldığını belirtti.

Yemen'deki kriz, Katar ve muhaliflere baskı vurgusu

Sunulan tasarıda ayrıca, Donald Trump yönetimine ve uluslararası topluma, Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra, Yemen'deki insani kriz, Katar'ın ablukaya alınması ve diğer muhaliflere uygulanan baskıdan dolayı da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

Tasarıda Suudi Arabistan hükümetine, Yemen'deki savaşı sona erdirebilmek için Husilerle müzakerelere başlaması çağrısı yapılırken, siyasi anlaşmazlığın çözümü için de Katar ile görüşmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca Suudi yönetiminin blogger Raif Bedevi'yi serbest bırakması gerektiği ifade edildi.

Tasarının Senatoda kabul edilmesi durumunda, ABD Senatosu Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tuttuğunu resmen kayıtlara geçirmiş olacak.

Amerikan medyasında tasarı, geçen ay Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetinden MBS'yi akladığı açıklamalarından ciddi bir kopuş olarak değerlendirildi.

- Tasarı, CIA Direktörü'nün brifinginden sonra geldi

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, 4 Aralık Salı günü Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı senatörlere kapalı oturumda bilgi vermişti.

Brifingin ardından basına açıklamalarda bulunan senatörler, Kaşıkçı cinayetinin emrini Muhammed bin Selman'ın verdiğine dair şüphelerinin kalmadığını dile getirmişti.