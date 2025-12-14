  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Yine koca vahşeti! Tartıştığı karısını silahla vurdu

Yine koca vahşeti! Tartıştığı karısını silahla vurdu

Konya’da Ahmet Ç. (35), tartıştığı eşi Ayşegül Ç.'yi (31) tabancayla bacağından yaraladı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ SELÇUKLU(Konya), (DHA)- KONYA’da Ahmet Ç. (35), tartıştığı eşi Ayşegül Ç.'yi (31) tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ç. ile Ayşegül Ç., belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ç., tabancayla ateş ederek Ayşegül Ç.'yi bacağından yaralandı. Ayşegül Ç., kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet Ç. de evden çıkıp, otomobiliyle hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ayşegül Ç., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kaçan Ahmet Ç. de kısa sürede polis ekiplerinde yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

 

