Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın hayatını kaybeden annesi Hatice Karahan, Uşak'ın Karahallı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın hayatını kaybeden annesi Hatice Karahan’ın naaşı İstanbul'dan Uşak'ın Karahallı ilçesine götürüldü. Merhume Karahan için önce ilçedeki evinde helallik alındı. Helalliğin ardından Karahan'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Gölbaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, kurum müdürleri ve yakınları katıldı.

Cenazenin ardından Karahan ailesi, ilçe merkezinde bulunan Karahallı Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti.

