  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı
Yaşam Ne husumet var ne tartışma! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Yaşam

Ne husumet var ne tartışma! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’da bir kişinin hiçbir husumet ya da tartışma olmadan bir evin camlarını taşla kırıp kaçması, mahallede şaşkınlık yaşattı.

Adana’da yaşanan olayda ne bir tartışma vardı ne de bilinen bir anlaşmazlık. Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Muhammet Y.  (29), çevreden topladığı taşlarla Mustafa B.’ye (57) ait evin önüne gelerek pencere camlarını kırdı.

 

Camları kırdı

Aralarında hiçbir husumet olmadığı belirtilen Muhammet Y., Mustafa B.’nin evinin pencerelerine taş atıp, camları kırdı. Mustafa B., pencereye çıkarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y., iddiaya göre, Mustafa B.’ye de taş atıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muhammet Y.’nin, bir haftada çeşitli evlerin pencerelerine taş atarak, camlarını kırdığı öne sürüldü.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Yerel

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi

Yaşam

Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü
Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Yaşam

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"İroni" Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar
Gündem

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un yerine Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği için adı geçen Fevzi Çakır’ın, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır” de..
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"
Gündem

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na çok sert sözler "İmamoğlu dünyanın en büyük rüşvet davalarından birinin sanığı. İtirafçılar eşinizin yakın ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23