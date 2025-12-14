Ne husumet var ne tartışma! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Adana’da bir kişinin hiçbir husumet ya da tartışma olmadan bir evin camlarını taşla kırıp kaçması, mahallede şaşkınlık yaşattı.
Adana’da yaşanan olayda ne bir tartışma vardı ne de bilinen bir anlaşmazlık. Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Muhammet Y. (29), çevreden topladığı taşlarla Mustafa B.’ye (57) ait evin önüne gelerek pencere camlarını kırdı.
Camları kırdı
Aralarında hiçbir husumet olmadığı belirtilen Muhammet Y., Mustafa B.’nin evinin pencerelerine taş atıp, camları kırdı. Mustafa B., pencereye çıkarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y., iddiaya göre, Mustafa B.’ye de taş atıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muhammet Y.’nin, bir haftada çeşitli evlerin pencerelerine taş atarak, camlarını kırdığı öne sürüldü.