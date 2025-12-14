On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı
Terörist İsrail’in katliamları ve kendisini Yahudiliğin temsili olarak göstermesi ile anti-siyonist tüm söylemleri Yahudi karşıtlığıyla ilişkilendirmesi, dünya genelindeki yahudileri hedef haline getiriyor. Bu doğrultuda bugün Avustralya’nın başkenti Sydney’de kanlı bir saldırı düzenlendi ve 12 yahudi öldürüldü. 2 yılda on binlerce masumu dünyanın gözü önünde büyük bir acımasızlıkla katleden teröristler, bugün Sydney’de yaşanan saldırıdan da mağduriyet çıkarmaya kalktı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, yaptığı pişkin açıklamayla büyük tepki çekti.
Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamaları kana bulandı. Silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının tüm Yahudilere yapıldığını açıklayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık" on binlerce masumun kanı ellerindeyken buradan da bir mağduriyet çıkarmaya kalktı.
HERZOG: DEFALARCA UYARDIK
Herzog resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hanuka'nın ilk mumunu yakmaya giderken alçak teröristlerin saldırısına uğrayan Sidney'deki Yahudi kardeşlerimize kalbimizden başsağlığı diliyoruz. Az önce, silahlı saldırı başladığı sırada etkinlikte konuşma yapan Yeni Güney Galler Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip ile görüştüm. Tüm İsrail milleti adına, kederli ailelere başsağlığı dileklerimizi ve yaralılar için dualarımızı ilettim.Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık. Bu korkunç dönemde Sydney'deki Yahudi topluluğuna ve tüm Avustralya Yahudi topluluğuna dualarımız ve başsağlığı dileklerimizle birlikteyiz."
