On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamaları kana bulandı. Silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının tüm Yahudilere yapıldığını açıklayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık"

Herzog resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hanuka'nın ilk mumunu yakmaya giderken alçak teröristlerin saldırısına uğrayan Sidney'deki Yahudi kardeşlerimize kalbimizden başsağlığı diliyoruz. Az önce, silahlı saldırı başladığı sırada etkinlikte konuşma yapan Yeni Güney Galler Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip ile görüştüm. Tüm İsrail milleti adına, kederli ailelere başsağlığı dileklerimizi ve yaralılar için dualarımızı ilettim.Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık. Bu korkunç dönemde Sydney'deki Yahudi topluluğuna ve tüm Avustralya Yahudi topluluğuna dualarımız ve başsağlığı dileklerimizle birlikteyiz."