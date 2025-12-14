  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! 'Felaket senaryosu çöptür'

32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak

İsrail, Türkiye’nin komşusunda köyleri bastı: İşgali göz göre göre genişletiyorlar

Türkiye-Gürcistan hattında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

'Ben söyleyince eleştirdiler' diyen Erdoğan: Putin de aynısını söyledi!

Soykırımcı katil İsrail’den alçak suikast: Kassam komutanı Raad Saad’ı hedef alan saldırının görüntüleri yayınlandı

Galatasaraylılar Monako Prensi’ni dövdü! İşte cezaları

Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler
Dünya On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı
Dünya

On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Terörist İsrail’in katliamları ve kendisini Yahudiliğin temsili olarak göstermesi ile anti-siyonist tüm söylemleri Yahudi karşıtlığıyla ilişkilendirmesi, dünya genelindeki yahudileri hedef haline getiriyor. Bu doğrultuda bugün Avustralya’nın başkenti Sydney’de kanlı bir saldırı düzenlendi ve 12 yahudi öldürüldü. 2 yılda on binlerce masumu dünyanın gözü önünde büyük bir acımasızlıkla katleden teröristler, bugün Sydney’de yaşanan saldırıdan da mağduriyet çıkarmaya kalktı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, yaptığı pişkin açıklamayla büyük tepki çekti.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamaları kana bulandı. Silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının tüm Yahudilere yapıldığını açıklayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık" on binlerce masumun kanı ellerindeyken buradan da bir mağduriyet çıkarmaya kalktı.

HERZOG: DEFALARCA UYARDIK

Herzog resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hanuka'nın ilk mumunu yakmaya giderken alçak teröristlerin saldırısına uğrayan Sidney'deki Yahudi kardeşlerimize kalbimizden başsağlığı diliyoruz. Az önce, silahlı saldırı başladığı sırada etkinlikte konuşma yapan Yeni Güney Galler Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip ile görüştüm. Tüm İsrail milleti adına, kederli ailelere başsağlığı dileklerimizi ve yaralılar için dualarımızı ilettim.Avustralya hükümetini, Avustralya toplumunu kasıp kavuran devasa Yahudi karşıtlığı dalgasına karşı harekete geçmeye ve mücadele etmeye defalarca çağırdık. Bu korkunç dönemde Sydney'deki Yahudi topluluğuna ve tüm Avustralya Yahudi topluluğuna dualarımız ve başsağlığı dileklerimizle birlikteyiz."

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!
Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

Gündem

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!
Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Gündem

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!
Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Gündem

Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı
12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Gündem

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!
Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

Gündem

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Siyonist itlerin daha iyi günleri masumları katletmenin hesbı geride
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23