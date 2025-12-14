Saldırgan güvenlik gücü kimin maşası? ABD’ye Suriye’de kim pusu kurdu?

TAHSİN HAN

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerine yönelik saldırının arkasında İsrail olduğu iddia ediliyor...

Trump yönetiminin, Esed rejimini deviren Ahmed Şara geçici hükümetine destek verip yaptırımları kaldırmasından rahatsız olan siyonist İsrail’in Washington’la Şam’ın arasını bozmak için söz konusu saldırıyı yaptırdığı belirtiliyor.

Bir Amerikalı tercüman ve 2 Amerikalı askerin öldüğü saldırı sonrası ABD Başkanı Trump da intikam alacaklarını söyledi. DEAŞ’la mücadelede Suriye’nin de kendileriyle birlikte yan yana mücadele verdiğini vurgulayan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın da saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

“Bu, bize ve Suriye’ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı ve çok çok üzücü” diyen Trump, misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya, “Evet, misilleme yapacağız” yanıtını verdi.

Saldırının Suriye yönetiminin tam kontrolü altında olmayan bir bölgede düzenlendiğine işaret eden Trump, “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız” ifadesini kullandı.

Suriye haber ajansı SANA, dün saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığının açıklamasını paylaştı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin El-Baba, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İç Güvenlik Kuvvetleri bünyesinde herhangi bir komutanlık pozisyonunda bulunmadığını ve kurum yönetimiyle hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti.

Pazar günü ihraç edilecekti

Sözcü Baba, saldırganın güvenlik güçleri bünyesinde yer aldığını teyit etti. Baba, kurumun saldırganın “aşırılıkçı fikirlere” sahip olduğundan haberdar olduğunu belirterek, “Kurumlarımız, radikal görüşleri nedeniyle bu şahsın pazar günü (dün) görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Ancak saldırgan, ihraç kararının uygulanacağı günden bir gün önce, cumartesi günü saldırıyı gerçekleştirdi” dedi.

11 güvenlik personeli gözaltında

Bbir güvenlik kaynağı ise saldırganın İçişleri Bakanlığı’na bağlı Genel Güvenlik Teşkilatı’nda 10 aydır görev yaptığını ve Palmira’dan önce farklı şehirlerde çalıştığını aktardı. Saldırının hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganla aynı birimde görevli 11’den fazla güvenlik personelinin gözaltına alındığı ve sorgularının sürdüğü bildirildi.

Saldırganın İsrail ile bağlantılı olduğu ve görev yaptığı 10 ay boyunca sürekli bilgi topladığı iddia edilirken saldırının amacının ABD ile Şam’ın arasını bozmak olduğu ifade ediliyor.

Saldırıda Mossad parmağı

Suriye’de iki Amerikan askerinin ve bir sivilin öldürüldüğü saldırının ardından haydut İsrail’in istihbarat servisi Mossad çıktı. Dünyada ve bölgede kanlı eylemlere imza atan servisin YPG’nin Şara yönetimine katılması için hummalı çalışma yürüten Trump’a gözünü korkutmak için saldırıyı yaptırdığı ifade edildi. Akit’e konuşan araştırmacı-yazar İsmail Nacar, şunları söyledi:

“Bilindiği gibi DEAŞ’ın Suriye’de bulunan Amerikan askerlerine saldırdığı iddiasının hemen akabinde YPG’den bir açıklama geldi. Rudaw’ın bildirdiğine göre YPG, iddiayı duyar duymaz ‘Suriye’nin her yerinde DEAŞ ve benzeri örgütlere karşı savaşmaya hazırız’ dedi. Farklı haber kaynaklarından gelen bilgilere göre ise çirkin saldırının senaryosu Mosad ve CENTCOM’a ait. Trump’ın Türkiye’nin paralelindeki YPG politikasından rahatsız olan İsrail, faturasını DEAŞ’a kestiği kirli eylemle Washington yönetimini uyarma cihetine gidiyor. Trump’a ‘Eğer YPG’den desteğini çeker ve onu Şara yönetimine katılmaya icbar edersen DEAŞ yeniden devreye girer’ mesajını vermeye çalışıyor. Nitekim YPG’nin alelacele yaptığı açıklama sinsi tuzağı doğruluyor.”