12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Yahudi katliamını bir Müslüman durdurmuş: Ölümüne müdahale

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı yakınlarında düzenlenen silahlı saldırı dünyanın gündemine çıkarken saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Bir çoğu ağır olmak üzere en az 27 kişinin yaralandığı saldırının ardından Avustralya polisi 2 şüpheliyi yakaladı.

Olay anına ait yeni görüntülerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Görüntülerin birinde saldırgana arkadan müdahale eden bir sivilin, kısa bir boğuşma sonrasında saldırganın uzun namlulu silahını ele geçirdiği görülüyor. Müdahalesi ile katliamın daha da büyümesini önleyen kişinin ise Ahmed El Ahmad isimli bir Müslüman olduğu ortaya çıktı.

Müdahale sırasında bacağından vurularak yaralanan Ahmad'a ise Yahudilerin pansuman yaptığı anlara ait yeni görüntüler basına servis edildi.