  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! 'Felaket senaryosu çöptür'

32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak

İsrail, Türkiye’nin komşusunda köyleri bastı: İşgali göz göre göre genişletiyorlar

Türkiye-Gürcistan hattında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

'Ben söyleyince eleştirdiler' diyen Erdoğan: Putin de aynısını söyledi!

Soykırımcı katil İsrail’den alçak suikast: Kassam komutanı Raad Saad’ı hedef alan saldırının görüntüleri yayınlandı

Galatasaraylılar Monako Prensi’ni dövdü! İşte cezaları

Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler
Gündem 12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Yahudi katliamını bir Müslüman durdurmuş: Ölümüne müdahale
Gündem

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Yahudi katliamını bir Müslüman durdurmuş: Ölümüne müdahale

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Avustralya'nın Sydney kentindeki dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramını kutlayan Yahudilere düzenlenen silahlı saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 12 kişinin hayatının kaybettiği, çoğu ağır 27 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisi yakalanırken olay anına ait ortaya çıkan yeni görüntülerin birinde bir sivilin saldırgana yaklaşıp etkisiz hale getirmesi ve silahı aldığı anlar da yer alıyor. Saldırganı durduran kişinin ise Ahmed El Ahmad isimli bir Müslüman olduğu ve müdahale sırasında bacağından vurulduğu ortaya çıktı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı yakınlarında düzenlenen silahlı saldırı dünyanın gündemine çıkarken saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Bir çoğu ağır olmak üzere en az 27 kişinin yaralandığı saldırının ardından Avustralya polisi 2 şüpheliyi yakaladı.

Olay anına ait yeni görüntülerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Görüntülerin birinde saldırgana arkadan müdahale eden bir sivilin, kısa bir boğuşma sonrasında saldırganın uzun namlulu silahını ele geçirdiği görülüyor. Müdahalesi ile katliamın daha da büyümesini önleyen kişinin ise Ahmed El Ahmad isimli bir Müslüman olduğu ortaya çıktı.

Müdahale sırasında bacağından vurularak yaralanan Ahmad'a ise Yahudilerin pansuman yaptığı anlara ait yeni görüntüler basına servis edildi. 

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!
Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

Gündem

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!
Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Gündem

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek
Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Ekonomi

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Sydney’de plajda Yahudilere silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Sydney’de plajda Yahudilere silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Gündem

Sydney’de plajda Yahudilere silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ölenler ve öldürenler bakalım kimler

vuranlar araplar <öldürülenler sahilde dini bayramı kutlayan yahudiler haberiniz olsun

ölenler ve öldürenler bakalım kimler

vuranlar araplar <öldürülenler sahilde dini bayramı kutlayan yahudiler haberiniz olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23