‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Talat Atilla’nın sunduğu Memleket’e Konuk programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, çiftçilere verilen destekleri 3 ana başlıkta topladıklarını ve üretim planlamasını suyu merkeze alarak sahada uygulamaya başladıklarını söyledi.

"Bugün itibariyle yanan alanların orman varlıklarıyla oranlamasına bakıldığınızda birinci Fransa Avrupa'da, ikinci de iyi biziz. Avrupa'nın bütün ülkelerine göre gayet iyi durumdayız. Dolayısıyla bunu en güzel alınacak sonucu yangının çıkmasını engelleyecek, yangının çıkmasına sebep olacak unsurları ortadan kaldıracak ne varsa bunlara dikkat etmek. Dolayısıyla ben bugünden, yani aralık ayından bütün vatandaşlarımıza önümüzdeki dönem için yüksek hassasiyet istirham ediyorum. Onların dualarını biz hep arkamızda hissettik. Yine hiç durmadan, duraksamadan bu mücadelemize devam edeceğiz. Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda taklit tağşiş başta olmak üzere vatandaşın emeğinden öyle ya da böyle çalmak isteyen kimler olursa onların gözünün yaşına bakmayacağız. Buradan ifade etmek istiyorum. Bize her türlü uygunsuzluğu, usulsüzlüğü, her türlü iletişim vasıtasıyla bize iletsinler. Biz gereğini yaparız."

Bakan Yumaklı, tarımsal desteklerin artık temel destek, üretim planlama desteği ve ürün geliştirme desteği olarak verildiğini, destek miktarlarının ise 3 yıllık perspektifle önceden açıklandığını belirtti. Genç ve kadın çiftçilere ilave teşvikler sağlandığını da vurguladı.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade eden Yumaklı, vatandaşlara çağrıda bulunarak şüpheli fiyat artışlarının Alo 174 hattı üzerinden bildirilmesini istedi. Gıda fiyatlarının Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı’nın da yer aldığı Gıda Komitesi’nde yakından takip edildiğini söyledi.

İthalat tartışmalarına da değinen Bakan Yumaklı, Türkiye’nin Avrupa’da tarımsal hasılada birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirterek, ithalatın tamamen ihtiyaç ve sanayi gerekliliklerine bağlı olduğunu ifade etti.

2025 yılında yaşanan zirai don ve kuraklığın üretimi etkilediğini söyleyen Yumaklı, zirai don nedeniyle 46,5 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı. Deprem bölgesinde ise tarım ve hayvancılığın desteklenmeye devam ettiğini belirtti.

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin dünyada otorite kabul edildiğini vurgulayan Yumaklı, filonun yeni uçak ve yerli helikopterlerle güçlendirileceğini söyledi. Barajlardaki su kayıplarına dikkat çeken Bakan, altyapı yenilemenin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Son olarak gıda güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu belirten Yumaklı, taklit ve tağşişe karşı sıfır tolerans mesajı verdi.