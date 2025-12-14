Türk çiftçisi ot diye atıyor, kimse değerini bilmiyor: Çok merak ediliyor! Avrupa'da pahalı: 35 Bin TL

Lüks restoranların gözdesi olan bu özel filizler, açık artırmalarda kilosu 35 bin TL’ye varan fiyatlarla alıcı bulurken, Türkiye’de ise çoğu zaman tarlada bırakılıyor.

Şerbetçiotu bitkisinin bahar aylarında verdiği ilk sürgünler, kısa hasat süresi ve sınırlı üretimi nedeniyle Avrupa’da büyük ilgi görüyor. Mart ve nisan aylarında Belçika, Fransa ve İngiltere’de hasat edilen Hop Shoots’lar, sezonun ilk ürünleri olarak müzayedelerde satışa sunuluyor. Yoğun talep nedeniyle fiyatlar zaman zaman 1.000 avroya kadar yükseliyor.

Türkiye’de şerbetçiotu üretiminin merkezi konumundaki Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise durum oldukça farklı. Ana ürün olan kozalakların verimini artırmak isteyen üreticiler, dipten çıkan filizleri “seyreltme” işlemi sırasında kesiyor. Çoğu çiftçi bu filizlerin ticari değerinden habersiz olduğu için ürün ya tarlada bırakılıyor ya da hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Hop Shoots’un bu denli pahalı olmasının temel nedeni, hasadının tamamen el emeğine dayanması ve yalnızca 3-4 haftalık kısa bir dönemde toplanabilmesi. Makineyle hasada uygun olmayan filizler, tek tek elle kesiliyor. Bu durum ürünü nadir ve değerli kılıyor.

“Sebzelerin Trüfü” olarak anılıyor. Çok merak ediliyor

Avrupa’daki Michelin yıldızlı restoranlar Hop Shoots’u “sebzelerin trüfü” olarak tanımlıyor. Kuşkonmazı andıran görüntüsü ve aromatik tadıyla özellikle deniz ürünleriyle hazırlanan başlangıç tabaklarında kullanılıyor. Bazı restoranlarda yalnızca birkaç filizden oluşan tabaklar bile yüksek fiyatlardan sunuluyor.

Tarım ve ihracat uzmanları, Türkiye’de zaten yetiştirilen şerbetçiotunun bu yan ürününün değerlendirilmesi halinde önemli bir katma değer yaratılabileceğine dikkat çekiyor. Üreticilerin organize edilmesi, soğuk zincir altyapısının kurulması ve Avrupa standartlarında paketleme yapılması durumunda Hop Shoots’un Türkiye için yeni ve kârlı bir ihracat ürünü olabileceği ifade ediliyor.