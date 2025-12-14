  • İSTANBUL
Gündem Pervin Buldan: Öcalan rahatsız!
Gündem

Pervin Buldan: Öcalan rahatsız!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pervin Buldan: Öcalan rahatsız!

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelere ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Buldan “Suriye gündeminin sürecin önüne koşulması ya da Türkiye’deki gelişmelerin Suriye’deki gündemlerin önüne koşulması hatalıdır. Bizi doğru bir yere çıkarmaz. Suriye’deki durum da sık sık çarpıtılıyor. Bu durumdan Öcalan da rahatsız” ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Terörsüz Türkiye süreci, barış ve demokrasiye dair acıkmalar yaptı. Elebaşı Öcalan’ın en başından beri çok büyük bir çalışma ve tempo içerisinde olduğunu anlatan Buldan, şunları söyledi: “Gerçekten insanüstü bir çaba ile süreci yürütüyor. 1 Ekim 2024’te başlayan dönemi 'tarihi bir fırsat' olarak gördüğünü her fırsatta dile getirdi. Fakat bu fırsatın heba edilmesi durumunda doğuracağı riskleri de gerçekçi bir yerden belirtti. Kendisi küresel, bölgesel ve yerel bir okuma yapıyor. Buradan yola çıkarak silahların tümden devre dışı kaldığı yani çatışma ve şiddet zemininden, hukuki ve siyasi zeminine geçildiği, Kürt meselesinin Meclis’te bir çözüme kavuştuğu, Kürt olgusunun Cumhuriyet’in yasallığına eklendiği, demokratik bir cumhuriyete fırsat verildiği ve kalıcı barış için hukuk, yerel demokrasi, kadın özgürlüğü gibi başlıklarda değişimin olduğu rasyonel beklentileri var. Amacını da böyle belirtiyor. Toplumdan ve siyasetten sürece sahip çıkmaları, sadece seyirci kalmamalarını da her seferinde talep etti. ‘Doğru yönetilirse bu dönem yüz yıllık çatışmayı bitirebilir’ diyor.”

SURİYE GÜNDEMİ SIK SIK ÇARPITILIYOR

“Ancak Suriye gündeminin buradaki sürecin önüne koşulması, ya da buranın gündemlerini Suriye’deki gündemlerin önüne koşmak hatalıdır. Bizi doğru bir yere çıkarmaz. Elbette kesişen, birbirine değen ortak noktalar var ama bunlar aşılabilecek meselelerdir. Kuzey Doğu Suriye Yönetimi başından beri pozitif yerdedir. Şam ile sorunu çözmek istediğini, demokratik bir entegrasyona hazır olduğunu ifade ediyor. Bundan daha iyi bir niyet beyanı olabilir mi? Fakat gelinen aşamada Suriye gündemi sık sık çarpıtılıyor. Bu durumdan Öcalan da rahatsız. Elbette kendisinin orada da rolü ve gücü var. Fakat bu konuda bir beklenti varsa doğru temelde bir diyalog ve özgür çalışma, iletişim şartları da sağlanmalıdır” dedi.

ARTIK YASALARI YAPMA ZAMANI

Komisyonun nihai raporunu tamamlamasından sonra hangi aşamaya geçileceği ve hükümetin adım atmamasından duyduğu rahatsızlığa da değinen Pervin Buldan, şöyle devam etti: “Evet, partiler raporlarını vermeye başladı. Biz de kapsamlı bir rapor sunduk. Raporumuzun hem siyasi hem hukuki değerlendirmeden oluşuyor. Şimdi artık barış yasalarını oluşturma ve bu yasaların gereği olarak yasal düzenlemeleri yapma zamanıdır. Toplumun da doğal beklentisi budur. Şunu net ifade etmek isterim. Öcalan’ın ifade ettiği barış yasaları ve buna bağlı olarak demokratik entegrasyon, toplumsal barışın hukuki zırhıdır. Birlikte yaşamı kurmanın yolu ve yöntemidir.”

2
Yorumlar

ne hale getirdi bop sayesinde amerika projesi

sahada ne kadar derin yaralar acıldı Türkler kürtler lazlar gürcüler arasında farkında değilelr 40 yıl aynı zihniyetteki insnaların yönetimi sonuc nereye geldi ALALH yardımcımz olsun zaten bir sey olsa kacaaklar avrupada evlerini paralarını hazırladılar olaan garibana olacak

Hakk

Her hapishaneye giren zayıflıyor da bu niye d omuz gibi şişiyor,
