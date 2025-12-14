Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

Zafer Partisi’nin ırkçı/fitneci Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un fotoğrafının montajlandığı fake haberi gerçekmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ, Ersoy’un fotoğrafının yerine Avrupa’da yaşayan PKK’lı Kadir Amaç'ı montajlayarak yeni bir fitnenin ateşini yakmak istedi.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kadir Amaç, PKK’nın ‘özel harp’ elemanı, Kandil-DEM bağlantısı, İran, Afrin karıştırıcısı, Devlet Bahçeli ziyaretçisi, ‘Brüksel lahanası turşucusu’ Brüksel’deki 3 katlı evinden yana yakıla süreci Ümit Özdağ engelliyor diye ağlıyor. Siz Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için saldırmaya devam edin, Zafer Partisi savunmaya devam edecek. Yine Türkiye Cumhuriyeti kazanacak."

MAALESEF SEVİYEN BU

Baki Ersoy ise Özdağ’ın açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Ersoy, paylaşımında “Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Ülkücü Hareket’in sosyal medya hesabı üzerinden de “Ümit Özdağ, fotomontaj yaptı!” başlığı ile şu ifadelere yer verildi: “MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un fotoğrafını kullanarak, yurt dışında yaşayan PKK sempatizanlarının resmini koyarak algı yaptı. Bir siyasi partinin genel başkanının zeka seviyesi bu kadar mı olur dedirtti.”

ZEHİR DİLLİ IRKÇI

Kadir Amaç da söz konusu paylaşıma tepki göstererek Özdağ’ı “ırkçılıkla” suçladı. Amaç, sosyal medya üzerinden MHP lideri Bahçeli ve Erdoğan’ı etiketleyerek şu paylaşımı yaptı: “Türk ve Kürt halkı arasına fitne tohumları eken ve her fırsat bulduğunda bilge arif lider Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a zehirli dilini kusmaktan imtina etmeyen ırkçı bir unsur.”