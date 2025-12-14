  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı

Yahudi’nin hezeyanı Atina’yı heyecanlandırdı! Yunan, İstanbul’u alacak rüyası!

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü’den Akit’e flaş açıklamalar: Bir hırsızın peşinde tef çalarsan millet sana mührünü teslim etmez

Partisindeki taciz-tecavüzleri görmeyen CHP’li Seda Kaya Ösen, AK Parti Leyla Şahin Usta’ya dil uzattı! Bakın şu metresini vekil yapanın CHP’sine

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! 'Felaket senaryosu çöptür'

32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak

İsrail, Türkiye’nin komşusunda köyleri bastı: İşgali göz göre göre genişletiyorlar
Kadın - Aile Vücuttaki iltihapları kurutuyor: Binlerce yıldır etkili olan dünyanın en eski ağrı kesicisi! Şifası şaşkına çeviriyor
Kadın - Aile

Vücuttaki iltihapları kurutuyor: Binlerce yıldır etkili olan dünyanın en eski ağrı kesicisi! Şifası şaşkına çeviriyor

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vücuttaki iltihapları kurutuyor: Binlerce yıldır etkili olan dünyanın en eski ağrı kesicisi! Şifası şaşkına çeviriyor

Demleyip içerseniz vücuttaki her türlü iltihabı kurutabiliyor, tam bir şifacı. Binlerce yıldır hem şifa kaynağı hem de lezzet unsuru olarak sofralarımızda yerini alıyor. Hakkında şaşırtıcı etkisine gelin birlikte bakalım. Dünyanın en güçlü ağrı kesicisi olarak biliyor.

Söğüt kabuğu binlerce yıldır Çin ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmakta. Hipokrat zamanında (M.Ö 400) yüksek ateşi ve romatizması olan hastalara söğüt kabuğu çiğnemesi tavsiye edildiği biliniyor. Söğüt kabuğu günümüzde osteoartrit ve bel ağrısı tedavisinde, romatizma ve baş ağrısı tedavisinde yardımcı doğal ürün olarak kullanılıyor.

AK SÖĞÜT KABUĞU

Bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Ak söğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır.

Baş ağrısı: Baş ağısını geçirmek için eczanelerde onlarca farklı markanın ilaçlarını bulabilirsiniz. Ancak bu ilaçların büyük çoğunluğu yan etkileri ile birlikte gelme. Ülkemizde de sık sık kullanılan baş ağrısı ilaçlarından bazılarının mide ve bağırsak sorunlarına yol açtığı biliniyor. Kimyasal ağrı kesiciler yerine söğüt kabuğu kullanarak bu yan etkilerden korunmanız mümkün.

Bel Ağrısı: 200 kişi üzerinde yapılan bir çalışma ile söğüt kabuğunun bel ağrısı tedavisinde oldukça etkili olduğu belirlenmiş. Ne kadar alınması gerektiği konusunda belirli bir rakam bulunmasa da aynı çalışmada 240 mg söğüt kabuğu dozu alanların ağrılarında önemli oranda azalma meydana gelmiş.

Eklem İltihabı: Yine söğüt kabuğunun eklem iltihabı olan hastalar üzerinde kullanılması sonucu bu rahatsızlık nedeniyle oluşan ağrılarda, özellikle boyun ve sırt bölgesinde ağrıların hafiflemesi sağlanmış. Başka bir çalışmada ise kalça ve diz bölgesinde bulunan eklem iltihabı ağrılarının söğüt kabuğu ile önemli oranlarda hafifletilebildiği tespit edilmiş.

Söğüt Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Çocuklarda nadir olarak aspirin kullanımına bağlı olarak görülen Reye sendromu riski nedeniyle söğüt kabuğunun 16 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

Yetişkinlerde kullanım şekli ise şöyle;

Kurutulmuş söğüt kabuğu ile çay yapılabilir. 250 ml suya 2 tatlı kaşığı söğüt kabuğu atın ve kısık ateşte demleyin. Ateşten aldıktan sonra yarım saat bekletin. Günde 3-4 fincan çay gibi içebilirsiniz.

Toz ya da sıvı söğüt kabuğu kapsülleri 60-240 mg standart salisin alımı şeklinde tüketilebilir. Daha yüksek dozlar için doktorunuza danışın.

Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı: Bu şekilde doğru değil adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı
Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı: Bu şekilde doğru değil adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı

Sağlık

Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalı: Bu şekilde doğru değil adeta zehir! 'Sakın içmeyin' uyarısı

Ispanaklı labneli yeşil yumuşacık poğaça: Pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? Bir kez yapan hep böyle yapacak
Ispanaklı labneli yeşil yumuşacık poğaça: Pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? Bir kez yapan hep böyle yapacak

Kadın - Aile

Ispanaklı labneli yeşil yumuşacık poğaça: Pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? Bir kez yapan hep böyle yapacak

Doğal şifa kaynağı... Ne iğne ne ilaç! 1 damlası yetiyor: Kadınlarda diz ağrısına kesin çözüm bu yağda
Doğal şifa kaynağı... Ne iğne ne ilaç! 1 damlası yetiyor: Kadınlarda diz ağrısına kesin çözüm bu yağda

Kadın - Aile

Doğal şifa kaynağı... Ne iğne ne ilaç! 1 damlası yetiyor: Kadınlarda diz ağrısına kesin çözüm bu yağda

Böbreklerin doğal ilacı oymuş! Günde 1 bardak bile içseniz! Böbrek taşı rahatsızlığı için her gün tüketin
Böbreklerin doğal ilacı oymuş! Günde 1 bardak bile içseniz! Böbrek taşı rahatsızlığı için her gün tüketin

Kadın - Aile

Böbreklerin doğal ilacı oymuş! Günde 1 bardak bile içseniz! Böbrek taşı rahatsızlığı için her gün tüketin

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23