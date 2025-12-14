Vücuttaki iltihapları kurutuyor: Binlerce yıldır etkili olan dünyanın en eski ağrı kesicisi! Şifası şaşkına çeviriyor

Söğüt kabuğu binlerce yıldır Çin ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmakta. Hipokrat zamanında (M.Ö 400) yüksek ateşi ve romatizması olan hastalara söğüt kabuğu çiğnemesi tavsiye edildiği biliniyor. Söğüt kabuğu günümüzde osteoartrit ve bel ağrısı tedavisinde, romatizma ve baş ağrısı tedavisinde yardımcı doğal ürün olarak kullanılıyor.

AK SÖĞÜT KABUĞU

Bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir. Ak söğüt kabuğunun çayı demlenip tüketildiğinde vücutta oluşmuş her türlü iltihabı kurutmaktadır.

Baş ağrısı: Baş ağısını geçirmek için eczanelerde onlarca farklı markanın ilaçlarını bulabilirsiniz. Ancak bu ilaçların büyük çoğunluğu yan etkileri ile birlikte gelme. Ülkemizde de sık sık kullanılan baş ağrısı ilaçlarından bazılarının mide ve bağırsak sorunlarına yol açtığı biliniyor. Kimyasal ağrı kesiciler yerine söğüt kabuğu kullanarak bu yan etkilerden korunmanız mümkün.

Bel Ağrısı: 200 kişi üzerinde yapılan bir çalışma ile söğüt kabuğunun bel ağrısı tedavisinde oldukça etkili olduğu belirlenmiş. Ne kadar alınması gerektiği konusunda belirli bir rakam bulunmasa da aynı çalışmada 240 mg söğüt kabuğu dozu alanların ağrılarında önemli oranda azalma meydana gelmiş.

Eklem İltihabı: Yine söğüt kabuğunun eklem iltihabı olan hastalar üzerinde kullanılması sonucu bu rahatsızlık nedeniyle oluşan ağrılarda, özellikle boyun ve sırt bölgesinde ağrıların hafiflemesi sağlanmış. Başka bir çalışmada ise kalça ve diz bölgesinde bulunan eklem iltihabı ağrılarının söğüt kabuğu ile önemli oranlarda hafifletilebildiği tespit edilmiş.

Söğüt Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Çocuklarda nadir olarak aspirin kullanımına bağlı olarak görülen Reye sendromu riski nedeniyle söğüt kabuğunun 16 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

Yetişkinlerde kullanım şekli ise şöyle;

Kurutulmuş söğüt kabuğu ile çay yapılabilir. 250 ml suya 2 tatlı kaşığı söğüt kabuğu atın ve kısık ateşte demleyin. Ateşten aldıktan sonra yarım saat bekletin. Günde 3-4 fincan çay gibi içebilirsiniz.

Toz ya da sıvı söğüt kabuğu kapsülleri 60-240 mg standart salisin alımı şeklinde tüketilebilir. Daha yüksek dozlar için doktorunuza danışın.