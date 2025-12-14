Henüz 17 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Manisa Kula'da tarladan dönüş yolunda devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki Emre Filik yaşamını yitirdi.
Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Kaza, dün akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Dereköy Mahallesi’nde çalışmak için gittiği tarladan dönen 17 yaşındaki Emre Filik’in kullandığı traktör, dönüş sırasında sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre Filik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Filik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.