  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı

Yahudi’nin hezeyanı Atina’yı heyecanlandırdı! Yunan, İstanbul’u alacak rüyası!

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü’den Akit’e flaş açıklamalar: Bir hırsızın peşinde tef çalarsan millet sana mührünü teslim etmez

Partisindeki taciz-tecavüzleri görmeyen CHP’li Seda Kaya Ösen, AK Parti Leyla Şahin Usta’ya dil uzattı! Bakın şu metresini vekil yapanın CHP’sine

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!
Yerel Henüz 17 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Yerel

Henüz 17 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Henüz 17 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi

Manisa Kula'da tarladan dönüş yolunda devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki Emre Filik yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Kaza, dün akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Dereköy Mahallesi’nde çalışmak için gittiği tarladan dönen 17 yaşındaki Emre Filik’in kullandığı traktör, dönüş sırasında sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre Filik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Filik’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa’da trafik kazası!
Şanlıurfa’da trafik kazası!

Yerel

Şanlıurfa’da trafik kazası!

Tarladaki traktöre İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçtin cezası
Tarladaki traktöre İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçtin cezası

Yaşam

Tarladaki traktöre İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçtin cezası

Kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Yerel

Kontrolden çıkan traktör devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan kişi ölümden döndü
Traktörün altında kalan kişi ölümden döndü

Yerel

Traktörün altında kalan kişi ölümden döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23