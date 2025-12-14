Drift pahalıya patladı!

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden yapılan bir şikayet, trafik ekiplerini harekete geçirdi. Kentte açık kaynaklar üzerinden yürütülen polis-halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında, bir kişi sosyal medya üzerinden yaptığı şikayette stadyum bölgesinde evinin çevresinde bir aracın istirahat ve huzuru bozarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirtti.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri üzerinden güzergah ve zaman izi taraması yaparak otomobiliyle drift yapan sürücüyü aynı gün içinde tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi uyarınca sürücü Y.E.’ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.