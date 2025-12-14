Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İran’ın Kaşan kentinde Hz Fatıma adına heykel yapılıp, meydana dikildi.

Heykel için ayrıca açılış töreni gerçekleştirildi.

HEYKELDE 'ANNE' TEMASI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Kaşan Belediyesi tarafından düzenlenen törende açılışı yapılan eserin, "Annelerim, Toprağımın Anneleri" temasıyla hazırlandığı belirtildi.

Heykelin, özellikle şehit anneleri başta olmak üzere annelerin fedakârlığını ve sabrını simgelediği ifade edildi.

DOĞUM HAFTASINA DENK GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Açılış töreni, İran’da Anneler Günü olarak kutlanan Hz. Fatıma’nın doğum haftasına denk gelirken törende belediye yetkilileri, sanatçılar ve şehit aileleri hazır bulundu.

Konuşmalarda, annelerin toplumdaki yeri ve şehit annelerinin fedakârlıkları vurgulandı.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Yetkililer, eserin doğrudan Hz. Fatıma’nın birebir tasviri olmadığını, annelik kavramını ve kutsal değerleri sembolik olarak yansıtan sanatsal bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Heykelin, bu yönüyle "kutsal savunma", fedakârlık ve annelik temalarını bir araya getirdiği kaydedildi.

GÜNDEM OLDU

Söz konusu heykel ve açılış töreni, İran’da din, sanat ve kamusal alan ilişkisine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken heykel bazı kesimler tarafından eleştirildi.

HZ.FATIMA KİMDİR

Hz. Fatıma, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) kızı ve Hz. Ali’nin eşidir.

İslam dünyasında iffeti, sabrı ve anneliğiyle örnek bir şahsiyet olarak kabul edilir.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in annesidir ve Ehl-i Beyt’in önemli bir ferdidir.

Özellikle Şii inancında büyük bir manevi konuma sahiptir.