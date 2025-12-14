  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!

Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! 'Felaket senaryosu çöptür'

32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak

İsrail, Türkiye’nin komşusunda köyleri bastı: İşgali göz göre göre genişletiyorlar

Türkiye-Gürcistan hattında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

'Ben söyleyince eleştirdiler' diyen Erdoğan: Putin de aynısını söyledi!

Soykırımcı katil İsrail’den alçak suikast: Kassam komutanı Raad Saad’ı hedef alan saldırının görüntüleri yayınlandı

Galatasaraylılar Monako Prensi’ni dövdü! İşte cezaları

Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler
Gündem Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı
Gündem

Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İran'da, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kızı olan Hz. Fatıma'nın heykeli tasvir edilerek bir meydana dikilirken sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışmalara neden oldu. Daha önce heykeli put olarak gören İranlıların Hz. Fatma heykeli dikmesi İran’da tartışmalara neden oldu.

İran’ın Kaşan kentinde Hz Fatıma adına heykel yapılıp, meydana dikildi.

Heykel için ayrıca açılış töreni gerçekleştirildi.

 

 

HEYKELDE 'ANNE' TEMASI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Kaşan Belediyesi tarafından düzenlenen törende açılışı yapılan eserin, "Annelerim, Toprağımın Anneleri" temasıyla hazırlandığı belirtildi.

Heykelin, özellikle şehit anneleri başta olmak üzere annelerin fedakârlığını ve sabrını simgelediği ifade edildi.

 

DOĞUM HAFTASINA DENK GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Açılış töreni, İran’da Anneler Günü olarak kutlanan Hz. Fatıma’nın doğum haftasına denk gelirken törende belediye yetkilileri, sanatçılar ve şehit aileleri hazır bulundu.

Konuşmalarda, annelerin toplumdaki yeri ve şehit annelerinin fedakârlıkları vurgulandı.

 

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Yetkililer, eserin doğrudan Hz. Fatıma’nın birebir tasviri olmadığını, annelik kavramını ve kutsal değerleri sembolik olarak yansıtan sanatsal bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Heykelin, bu yönüyle "kutsal savunma", fedakârlık ve annelik temalarını bir araya getirdiği kaydedildi.

 

GÜNDEM OLDU

Söz konusu heykel ve açılış töreni, İran’da din, sanat ve kamusal alan ilişkisine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken heykel bazı kesimler tarafından eleştirildi.

 

HZ.FATIMA KİMDİR

Hz. Fatıma, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) kızı ve Hz. Ali’nin eşidir.

İslam dünyasında iffeti, sabrı ve anneliğiyle örnek bir şahsiyet olarak kabul edilir.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in annesidir ve Ehl-i Beyt’in önemli bir ferdidir.

Özellikle Şii inancında büyük bir manevi konuma sahiptir.

Binlerce heykelini devlet imha etmişti: İspanyol Diktatör Franco'yu öven vakıflar kapatılıyor
Binlerce heykelini devlet imha etmişti: İspanyol Diktatör Franco'yu öven vakıflar kapatılıyor

Avrupa

Binlerce heykelini devlet imha etmişti: İspanyol Diktatör Franco'yu öven vakıflar kapatılıyor

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!
Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

Gündem

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

Şişli’nin göbeğinde skandal! Soruşturma başlatıldı! Heykel Kafalılardan Müslümanlara Saldırı
Şişli’nin göbeğinde skandal! Soruşturma başlatıldı! Heykel Kafalılardan Müslümanlara Saldırı

Gündem

Şişli’nin göbeğinde skandal! Soruşturma başlatıldı! Heykel Kafalılardan Müslümanlara Saldırı

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!
ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!

Gündem

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23