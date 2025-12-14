Adalet Bakanı şok oldu! Katil Netanyahu yargıya takıldı
Terör devleti İsrail’in Yüksek Mahkemesi, teröristbaşı Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk iddiaları konusunda bir türlü yanına çekemediği Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden almasını "usulsüzlükler" nedeniyle iptal etti. Elebaşının Adalet Bakanı ise yüksek mahkemenin aldığı kararla küplere bindi.
Terör devletinin devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, başsavcının görevden alınmasına ilişkin hükümet kararını iptal etti.
Yedi yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin aldığı kararda, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasına yol açan süreçte usulsüzlükler olduğu belirtilerek görevden almanın gerçeklere veya hukuki temele dayanmayan ve meslek kuruluşlarıyla istişare edilmeyen aceleci bir prosedürle gerçekleştirildiği aktarıldı.
ADALET BAKANI, MAHKEMEYİ HÜKÜMETE KARŞI OLMAKLA SUÇLADI
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin ise Yüksek Mahkeme'yi hükümet karşıtı olmakla suçlayarak "Dünyada hiçbir mahkeme, hükümetin güvenini kaybetmiş ve tüm bakanlar tarafından oybirliğiyle görevden alınmış bir hukuk danışmanını hükümete dayatmaz" iddiasında bulundu.
İsrail kabinesi, ağustos başında Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin aldığı kararları engellediği gerekçesiyle Baharav-Miara’yı yetkilerini aşmakla suçlamış ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınması kararını onaylamıştı.
İsrail Yüksek Mahkemesi ise kabinenin görevden alma kararını donduran ihtiyati tedbir kararı almıştı.
