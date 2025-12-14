UNESCO Kararıyla Türkçeye Küresel Koruma: Tarihi Gün 15 Aralık

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, tüm dünyada konuşulan ve en köklü medeniyetlerin mirası olan Türkçenin önemini vurgulayan tarihi bir kararın yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

Topçu, mesajında, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, bu günün UNESCO'nun 3 Kasım 2025'teki 43. Genel Konferansı'nda alınan kararla resmileştiğini hatırlattı.

Topçu, Türkçenin coğrafi ve kültürel zenginliğini şu sözlerle ifade etti:

"Balkanlar'dan Çin Seddi'ne, Galiçya'dan Yemen'e kadar konuşulan ve en eski yazılı belgelere sahip dillerden biri olan güzel Türkçemizin korunmasına ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasına vesile olacak bu özel günü kutluyorum."

Sözlerinin devamında, bu küresel tanınmanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu:

"Bu tarihi kararda emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk Devletleri'nin her bir değerli başkanına, tüm kurumlara ve kişilere en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum."