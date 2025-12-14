  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

Firari suçlular adaletten kaçamadı! Kırmızı bültenle aranan isimler Türkiye’ye getirildi

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı
Gündem UNESCO Kararıyla Türkçeye Küresel Koruma: Tarihi Gün 15 Aralık
Gündem

UNESCO Kararıyla Türkçeye Küresel Koruma: Tarihi Gün 15 Aralık

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
UNESCO Kararıyla Türkçeye Küresel Koruma: Tarihi Gün 15 Aralık

Yalçın Topçu'dan Tarihi Gün Kutlaması: Türk Dili Ailesi Günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkürle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, tüm dünyada konuşulan ve en köklü medeniyetlerin mirası olan Türkçenin önemini vurgulayan tarihi bir kararın yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

Topçu, mesajında, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, bu günün UNESCO'nun 3 Kasım 2025'teki 43. Genel Konferansı'nda alınan kararla resmileştiğini hatırlattı.

 

Topçu, Türkçenin coğrafi ve kültürel zenginliğini şu sözlerle ifade etti:

"Balkanlar'dan Çin Seddi'ne, Galiçya'dan Yemen'e kadar konuşulan ve en eski yazılı belgelere sahip dillerden biri olan güzel Türkçemizin korunmasına ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasına vesile olacak bu özel günü kutluyorum."

Sözlerinin devamında, bu küresel tanınmanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu:

"Bu tarihi kararda emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk Devletleri'nin her bir değerli başkanına, tüm kurumlara ve kişilere en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Antep İşi Nakışı, UNESCO listesine girdi!
Antep İşi Nakışı, UNESCO listesine girdi!

Kültür - Sanat

Antep İşi Nakışı, UNESCO listesine girdi!

Antep İşi Nakışı Unesco'da!
Antep İşi Nakışı Unesco'da!

Kültür - Sanat

Antep İşi Nakışı Unesco'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"İroni" Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar
Gündem

“İroni” Savunması Tutmadı! Habertürk’te GYY Savaşı: Eski Video, Yeni Hesaplar

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un yerine Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği için adı geçen Fevzi Çakır’ın, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır” de..
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"
Gündem

Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne cüretkarlık? Şaka mısınız, Dilek Hanım?"

Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na çok sert sözler "İmamoğlu dünyanın en büyük rüşvet davalarından birinin sanığı. İtirafçılar eşinizin yakın ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23