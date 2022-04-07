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Yerel Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan adamın cezası belli oldu!
Yerel

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan adamın cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'deki bir ticaret merkezinde çekilen görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi12. kattan aşağı atmış, şans eseri 11. kata düşen adam yine de ağır yaralanmıştı. İzleyenlerin kanını donduran görüntüler sonrası açılan mahkemede bugün karar çıktı. Mahkeme, Çağdaş Boyalı hakkındaki kararını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 15:05:00 -
Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan adamın cezası belli oldu!

Şişli'deki bir ticaret merkezinde 21 Ekim 2021'de yaşanan olay, görenleri dehşete düşürmüştü. Tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan 11. kata atan Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı davada bugün karar açıklandı. Mahkeme, sanık Boyalı'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanması geri bıraktı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ile tarafların avukatları katıldı. Ameliyat olduğu öğrenilen İlyas Demirci ise duruşmaya katılmadı.

Demirci'nin avukatı Enver Kibiroğlu, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Son Sözü Soruldu

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Çağdaş Boyalı, beraatını istedi.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme heyeti, sanık Çağdaş Boyalı'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne Olmuştu?

Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katında Çağdaş Boyalı ile İlyas Demirci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Boyalı, Demirci'yi iş merkezinin korkuluklarından atmıştı.

Bir alt kata düşen ve vücudunda kırıklar oluşan Demirci'nin şikayeti üzerine Boyalı gözaltına alınmıştı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Boyalı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çağdaş Boyalı'nın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Yargılamanın başladığı İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2021'de, eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyayı görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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