Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı atan kocanın cezası belli oldu!

Eskişehir'de 3. katta oturan çift bri anda tartışmaya başladı ve adam karısını balkondan aşağı itti. Olayda kadın yaralandı ve adam gözaltına alındı. Eşini balkondan atarak yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ufuk G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce mütalaayı yineleyen iddia makamı, tutuklu sanık Ufuk G. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'Eşimle Aramda Sorun Yok'

Mütalaaya karşı diyecekleri ve karardan önce son sözü sorulan sanık Ufuk G., “Mütalaayı kabul etmiyorum. Eşimle kaçarak evlendiğimiz için ailesi bunu kabullenemedi. Ben eşimle yaklaşık 10 yıldır evliyim. Benimle eşimle aramda bir sorun yoktur. Ben bu suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Yüce adalete güveniyorum” dedi.

Cezada Indirim Yapılmadı

Mahkeme heyeti, sanık Ufuk G.’yi ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.